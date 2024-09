Ferreirinha treina, mas Zubeldía deve escalar São Paulo com reservas diante do Inter - O Liberal

Esporte Ferreirinha treina, mas Zubeldía deve escalar São Paulo com reservas diante do Inter

De olho na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, o São Paulo treinou nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, a fim de finalizar a preparação para o jogo com o Internacional, que acontece neste domingo, pela 27ª rodada da competição. A novidade da atividade foi a participação do atacante Ferreirinha.

O jogador se recupera de uma lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda e se juntou ao grupo na primeira parte da atividade. Fora do time nas últimas sete partidas, o atleta tem realizado trabalhos de campo específicos.

O volante Liziero, que também vem se recuperando de dores no músculo adutor esquerdo, esteve com o restante do elenco. Depois, ele e Ferreirinha complementaram a carga de exercícios com os profissionais da preparação física.

Zubeldía estuda a escalação de uma equipe alternativa no domingo diante dos gaúchos no MorumBis. Como o São Paulo tem um compromisso decisivo na próxima semana com o Botafogo pelo segundo duelo das quartas de final da Libertadores, sua intenção é contar com os titulares no jogo com os cariocas.

Para o confronto pelo Nacional, o norte-irlandês Jamal Lewis deve ser o titular da lateral-esquerda. Na zaga, Ferraresi e Ruan estão cotados para iniciar a partida com Igor Vinícius no lado direito da defesa.

O esquema adotado deve ser o 4-3-3 com Luciano atuando no meio-campo, mas liberado para ajudar o ataque. Erick, Wellington Rato e André Silva são as opções para compor o trio ofensivo. Com 44 pontos, o São Paulo tenta engatar a segunda vitória seguida para se aproximar dos líderes do torneio.