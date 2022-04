Ferrari renova contrato de Carlos Sainz na Fórmula 1 por mais duas temporadas

Às vésperas do GP da Emília-Romagna de Fórmula 1, que acontece neste fim de semana, a Ferrari confirmou nesta quinta-feira a renovação de contrato do piloto espanhol Carlos Sainz Jr por mais duas temporadas. O anúncio do novo vínculo, válido até o fim de 2024, foi feito por um comunicado oficial divulgado nas redes sociais da equipe.

Na esteira do anúncio, Sainz celebrou a assinatura do novo contrato e reiterou o orgulho que sente em defender as cores da equipe italiana. Desde 2021 em Maranello, o espanhol já foi ao pódio em seis oportunidades pela Ferrari. Suas melhores colocações foram dois segundo lugares conquistados no GP de Mônaco de 2021 e no GP do Bahrein desta temporada.

“Estou feliz por ter renovado meu contrato com a Ferrari. Sempre disse que não existe equipe melhor para se correr na Fórmula 1. Após um ano com eles, confirmei que todas minhas expectativas foram cumpridas. Colocar este macacão e representar esta equipe é uma grande honra para mim e espero continuar aproveitando nossa jornada. Minha primeira temporada em Maranello foi sólida e construtiva com todos progredindo juntos.Estamos colhendo o resultado nesta temporada até aqui”, disse o espanhol.

“Sinto-me confiante e extremamente motivado depois desta renovação, já que prova que confiam em mim. Não posso esperar para entrar no carro para dar o melhor para a Ferrari e dar muitos motivos para os fãs comemorarem. Quando ingressei na equipe em 2021, o objetivo era recolocar a Ferrari em condições de brigar por vitórias e pelos títulos de Pilotos e Construtores. Hoje, o F1-75 prova ser um candidato ao título, que nos permite brigar por essas metas”, concluiu Sainz.

Mattia Binotto, chefe de equipe da Ferrari, celebrou a notícia da renovação. Além de reiterar que confia no trabalho do piloto , aproveitou para elogiar seus pilotos, garantindo que a parceira entre Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr garante à Ferrari a melhor dupla de pilotos do Mundial.

“Já disse inúmeras vezes que temos a melhor dupla de pilotos de toda Fórmula 1. A cada corrida que passa, torna-se mais natural renovar o contrato do Carlos, que nos passa segurança e estabilidade. No tempo em que está com a equipe, ele provou ter o talento que esperávamos dele, entregando resultados impressionantes e aproveitando as oportunidades. Fora do carro, ele trabalha duro, de olho nos mínimos detalhes, o que ajuda todo o grupo a progredir. Juntos conseguimos traçar metas ambiciosas e tenho certeza, que ao lado do Charles (Leclerc), ele terá um papel significativo na Ferrari e irá escrever novos capítulos na história de nossa equipe”, afirmou Binotto.

Na atual temporada, após a realização de três etapas, Carlos Sainz Jr é o terceiro colocado com 33 pontos. O líder do Mundial é seu companheiro de equipe Charles Leclerc, com 71 pontos conquistados. No Mundial de Construtores, a equipe italiana lidera com 104 tentos conquistados.