Ferrari informa que cirurgia de Carlos Sainz teve êxito e piloto se recupera no hospital

A Ferrari informou, por meio de suas redes sociais, que o piloto Carlos Sainz foi operado na manhã desta sexta-feira, em Jeddah, na Arábia Saudita, e está tendo uma boa recuperação no hospital. O espanhol teve de ser socorrido às pressas nesta madrugada após sofrer uma crise de apendicite.

“Carlos saiu da cirurgia. Tudo correu bem e ele agora está descansando no hospital. Estamos enviando a ele todo o nosso apoio para uma rápida recuperação”, diz do texto da equipe italiana.

A apendicite é a inflamação ou infecção do apêndice, um pequeno órgão no início do intestino grosso. Na maioria dos casos, provoca dores moderadas e intensas, e requer medicação para evitar complicações ou ainda intervenção cirúrgica.

Sainz vinha se sentindo mal durante a semana, mas participou das duas primeiras atividades livres na pista, realizadas na quinta-feira. Nesta sexta, ele estava escalado para a tomada de tempos e também para o treino oficial, que define o grid de largada.

Para o seu lugar, Olive Bearman, de apenas 18 anos, foi convocado. Formado na Academia de pilotos da equipe, ele está disputando a Fórmula 2 e, inclusive, fez a pole no treino oficial da categoria.

Diante do imprevisto, o jovem inglês vai ficar de fora da sua categoria para substituir Sainz. O novato é o primeiro piloto inglês a comandar uma Ferrari desde a saída de Eddie Irvine, em 1999. No seu batismo, no treino livre desta manhã, Bearman ficou com o décimo melhor tempo.