Esporte Ferrari desbanca Mercedes e faz ‘dobradinha’ no 2º treino do GP da Holanda de F-1

A Ferrari assumiu o protagonismo e desbancou a Mercedes no segundo treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1, nesta sexta-feira. Charles Leclerc, apagado na sessão de abertura do dia, cravou o melhor tempo do dia e foi seguido de perto por Carlos Sainz Jr., seu companheiro no time italiano. Max Verstappen, mais uma vez, esteve longe da briga pelo topo.

Leclerc anotou 1min12s345, contra 1min12s455 registrado pelo britânico George Russell no início do dia. Na ocasião, o jovem piloto da Mercedes foi o mais veloz da sessão (1min12s417), seguido por Lewis Hamilton. No segundo treino, o heptacampeão mundial foi o terceiro mais veloz enquanto Russell registrou o quinto tempo – 1min12s655.

Antes de Hamilton, veio Sainz, com a segunda marca do treino: 1min12s349. O espanhol confirmou a evolução da Ferrari entre uma sessão e outra. Na primeira, Sainz foi o terceiro mais rápido, enquanto Leclerc havia ficado em sexto lugar. Antes dos carros irem para a pista nesta sexta, havia a expectativa de que a pista holandesa favorecesse os carros da Ferrari.

Enquanto o time italiano confirmava a boa adaptação ao difícil traçado do Circuito de Zandvoort, a Red Bull voltou a sofrer com a pista. Verstappen, que havia completado apenas sete voltas no primeiro treino livre, não enfrentou problemas na sessão seguinte. Livre da falha na transmissão em seu câmbio, o piloto da casa pôde passar mais tempo na pista desta vez. Mas não chegou a empolgar a torcida local, que pintou as arquibancadas de laranja.

O atual campeão mundial foi apenas o oitavo mais rápido do treino (1min13s042), longe de empolgar e se aproximar dos primeiros colocados. O mexicano Sergio Pérez também esteve aquém do esperado. Registrou apenas o 12º tempo da sessão: 1min13s493.

O Top 10 contou ainda com Lando Norris, da McLaren, com o quarto tempo – 1min12s448. O canadense Lance Stroll apareceu no sexto lugar. O piloto da Aston Martin anotou 1min12s746. Atrás dele veio o espanhol Fernando Alonso (Alpine), com 1min12s848, em sétimo.

Em nono, o francês Esteban Ocon (Alpine), marcou 1min13s305, enquanto o australiano Daniel Ricciardo (McLaren), registrou 1min13s362.

O segundo treino livre começou com atraso de 15 minutos por conta das bandeiras vermelhas que retardaram o fim do treino da F-2, categoria de acesso à F-1. A sessão contou com menos sobressaltos do que a primeira. A única interrupção aconteceu na reta final, a 11 minutos do fim.

Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, rodou na pista e atolou na caixa de briga. A organização decidiu pela bandeira vermelha e as atividades foram paralisadas por quase dez minutos.

Os pilotos voltam para a pista no sábado, às 7 horas (de Brasília), para o terceiro treino livre. No mesmo dia, o treino classificatório terá início às 10h. A largada, no domingo, também está agendada para as 10 horas.