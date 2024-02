Ferrari aproveita ausência de Verstappen e lidera em dia tumultuado na pré-temporada da F-1

O segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 foi marcado pelo bom desempenho da Ferrari e por contratempos ainda na sessão da manhã, que afetou diretamente a agenda da tarde no Circuito Internacional do Bahrein. O espanhol Carlos Sainz Jr. foi o mais rápido desta quinta-feira, sendo seguido pelo mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, e do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes.

Sainz, que será substituído no time italiano justamente por Hamilton em 2025, anotou 1min29s921. Trata-se do melhor tempo da pré-temporada até agora. Na quarta, no início dos testes, Max Verstappen liderou o dia com 1min31s344. Na ocasião, o holandês pilotou uma Red Bull com pneus mais duros, considerados mais lentos que os compostos usados por Sainz nesta quinta.

Verstappen não foi para a pista nesta quinta, após ser o único piloto da Red Bull a participar do teste na quarta. Desta vez, a equipe colocou Pérez nas duas sessões do dia, totalizando 129 voltas, o recorde desta quinta. Ele foi o segundo mais rápido do dia, com 1min30s679.

A Ferrari adotou estratégia diferente, cada chance ambos os pilotos ao longo do dia, em cada sessão. Assim, Charles Leclerc foi o representante da equipe italiana no período da manhã, com 1min31s750. No geral, o piloto de Mônaco foi o sexto mais veloz do dia. Ele ficou atrás de Hamilton, do inglês Lando Norris e do australiano Daniel Ricciardo.

A Mercedes seguiu o roteiro da Red Bull, dando um dia para cada piloto. Hamilton, então, teve duas sessões nesta quinta para mostrar o potencial do novo carro da Mercedes, que se aprofundou nas mudanças em comparação ao modelo que vinha adotando nas duas últimas temporadas.

O dono de sete títulos mundiais foi para a pista nesta quinta pela primeira vez desde que anunciou que deixará a equipe no fim do ano para defender a Ferrari a partir de 2025. Ele terminou o dia no terceiro posto, com 1min31s066, após 123 voltas. Ele foi o segundo que mais tempo permaneceu na pista nesta quinta, atrás apenas de Pérez. Outro que se destacou na quilometragem foi o americano Logan Sargeant, da Williams, com 117 giros no traçado do Bahrein.

O segundo dia de testes foi marcado também pela primeira bandeira vermelha desta pré-temporada. Aconteceu ainda na primeira sessão do dia, quando Leclerc passou com sua Ferrari sobre um bueiro. A cobertura se soltou e atingiu o assoalho do carro italiano, causando danos.

Para piorar, o incidente deixou detritos na pista, o que quase prejudicou Hamilton. Por precaução, a direção decidiu encerrar a primeira sessão mais cedo, após 40 minutos de paralisação para ajustar o bueiro. Como consequência, a sessão da tarde começou um pouco mais cedo.

Os pilotos voltam para a pista nesta sexta-feira, último dia de testes da pré-temporada. Na sequência, as equipes permanecem no Bahrein porque o país vai receber o primeiro GP do ano, no dia 3 de março.

Confira o resultado final do 2º dia de testes da F-1:

1º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min29s921

2º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min30s679

3º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min31s066

4º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min31s256

5º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min31s361

6º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min31s750

7º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min32s029

8º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min32s061

9º – Valtteri Bottas (FIN/Sauber), 1min32s227

10º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min32s328

11º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min32s578

12º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min33s053

13º – Guanyu Zhou (CHN/Sauber), 1min33s715

14º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min33s804

15º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min36s611

16º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min37s509

17º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min38s074