Ferraresi tem documentação regularizada e pode reforçar São Paulo no clássico

O técnico Rogério Ceni recebeu uma boa notícia nesta terça. O zagueiro Nahuel Ferraresi teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já tem condições de reforçar a equipe para o jogo do final de semana contra o Santos.

Apresentado nesta segunda, o zagueiro venezuelano não atua desde maio, quando ainda estava no Estoril de Portugal. A utilização dele vai depender de uma avaliação física. O atleta vinha treinando por conta própria há um mês. “Temos que conversar com o departamento técnico do clube para poder avaliar o estado físico e não prejudicar a equipe”, afirmou o jogador.

Ferraresi foi apresentado pelo São Paulo na última segunda-feira – Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

No treino desta terça, Rogério iniciou os preparativos visando a partida desta quinta contra o América-MG. Como o treinador anunciou que as Copas (do Brasil e Sul-Americana) serão prioridade no seu planejamento, ele começou a projetar o time titular que vai a campo em Belo Horizonte.

A novidade foi a presença do lateral Rafinha, que se recuperou de um pequeno estiramento na região posterior da coxa direita. Apesar de ser um dos atletas com maior rodagem no grupo, o lateral direito deve ficar como opção para o segundo tempo já que Igor Vinícius vem dando conta do recado no setor.

No trabalho de campo, as atenções ficaram voltadas para o goleiro Jandrei. Ele se recupera de um trauma nas costas e depende de uma avaliação dos médicos do clube para saber se reúne condições de atuar. Caso seja vetado, Thiago Couto vai ser o titular diante dos mineiros, já que Felipe Alves não está inscrito na Copa do Brasil.

Rogério comandou ainda um treino de enfrentamento em campo reduzido seguido de um trabalho tático. Para o duelo contra os mineiros, o São Paulo precisa de um empate para se garantir nas semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida, a equipe paulista saiu em vantagem ao vencer o jogo por 1 a 0.