Ferraresi pede desculpas por expulsão no clássico e ganha apoio dos são-paulinos

Deixar o time com um a menos em campo diante do líder pode jogar no lixo qualquer estratégia. Ferraresi foi expulso no fim do primeiro tempo contra o Palmeiras, no domingo, após acertar o rosto de Danilo, e quase estraga os planos de Rogério Ceni de pontuar no Allianz Parque. O time conseguiu segurar o empate sem gols pelo Brasileirão, o zagueiro venezuelano pediu desculpas e ganhou enorme apoio dos são-paulinos, que elogiaram seu futebol e o querem sempre entre os titulares.

Ferraresi estava na área de ataque para um cabeceio ofensivo quando foi agarrado pelo volante Danilo. Ao tentar se livrar, acabou acertando o cotovelo no rosto do palmeirense, sendo expulso imediatamente. O São Paulo já não contava com os titulares Diego Costa e Léo na partida e, mesmo assim, acabou se segurando.

“Gostaria de pedir desculpas primeiramente aos meus colegas pelo erro que cometi. Não tinha a intenção de bater no rival, só queria correr e poder estar no meu lugar na hora do canto (escanteio). Infelizmente bati na cara dele e fui expulso”, escreveu o jogador, ao time. Depois, se dirigiu aos são-paulinos.

“Peço desculpas também a todos os torcedores do São Paulo FC, acreditem que sou o primeiro a querer ganhar uma partida e ainda mais se for um clássico desses”, garantiu, antes de dar os parabéns a todos os companheiros de equipe pelo “esforço que fizeram para alcançar esse ponto de ouro.”

O que o defensor não imaginava seria a reação de apoio que receberia. Rapidamente os torcedores fizeram questão de elogiar sua postura em campo até o lance da expulsão e tecer diversos elogios por seu futebol. “Levanta a cabeça, você é um craque”, “joga muito, “tem de ser titulares desse time”, “você tem muito para mostrar ainda” e “vai calar a boca de muitos”, foram algumas das tantas mensagens recebidas pelo venezuelano, que foi perdoado pela torcida.

O empate levou o São Paulo aos 41 pontos, diante de 45 do oitavo colocado América-MG. Como tem um jogo a menos, ganhar do Coritiba na quinta-feira, no Morumbi, significa voltar à briga por vaga na fase prévia da Libertadores no Brasileirão. Ferraresi cumprirá suspensão, assim como Beraldo, expulso no fim do clássico, Miranda vai passar por exames após forte choque de cabeça com Gustavo Scarpa e Diego Costa ainda se recupera de tendinite no joelho direito, o que deixa enorme dúvida sobre qual será a zaga, pois Ceni vinha apostando em três defensores. Luizão foi bem e deve ser mantido, enquanto Léo volta de suspensão.