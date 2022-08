Ferraresi e Bustos são inscritos na Sul-Americana e reforçam São Paulo em Goiânia

O técnico Rogério Ceni vai contar com os reforços do zagueiro Nahuel Ferraresi e do atacante Nahuel Bustos para escalar o time do São Paulo no jogo de quinta-feira, em Goiânia, diante do Atlético-GO, no primeiro duelo da semifinal da Copa Sul-Americana.

O venezuelano Farraresi e o argentino Bustos foram inscritos na competição nos lugares de Toró (negociado) e de Maioli, atleta das categorias de base do clube. Ambos são do Grupo City e ficam no clube tricolor por empréstimo até meados de 2023.

Ferraresi tem mais possibilidades de atuar desde o início da partida, pois poderá herdar a vaga na zaga pertencente a Miranda, que tenta se recuperar de contusão.

Outra dúvida de Ceni é no meio de campo, setor no qual Gabriel Neves busca recuperação de uma lesão. Nikão, machucado na coxa esquerda, está fora da partida em Goiás.