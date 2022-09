Esporte Fernando Scheffer bate recorde sul-americano com índice para Mundial de Natação

O medalhista olímpico Fernando Scherer confirmou a expectativa em cima de seu desempenho nos 200m livre nesta sexta, no Complexo Esportivo e Aquático Santos Dumont, e garantiu vaga no Mundial no Mundial de Melbourne ao fazer o tempo de m 1min41s32. Ele estabeleceu o novo recorde sul-americano da prova em piscina de 25m realizado em Recife.

“Eu me senti bem na água. Consegui acertar as viradas e coloquei um ritmo bem bom. É uma prova que eu gosto. Vamos acertar alguns detalhes para chegar bem em Melbourne”, disse Fernando Scheffer.

Quem também brilhou no quarto dia de Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, Troféu José Finkel 2022, foi Nicholas Santos. Ele também obteve índice para o Mundial. A seleção brasileira de Natação já tem cinco integrantes para a disputa da competição que será realizada na Austrália. Atual campeão mundial dos 50m borboleta, Nicholas vai poder defender seu título em Melbourne.

“Muito feliz com mais essa classificação para o Mundial. Queria nadar para 21 segundos, mas temos muito a ajustar. Minha missão é defender meu título e me tornar tetracampeão Mundial”, afirmou Santos.

Nadando em casa, Etiene Medeiros mostrou estar em forma e fez a festa da torcida ao vencer a prova dos 50m borboleta com o tempo de 25s67.

“Não é meu principal estilo, mas sempre encarei essa prova com muito carinho, pois é um estilo que eu nadei muito no mirim. Quero agradecer ao técnico Fernando Vanzella e a todos que vieram aqui torcer por mim”, disse Etiene.

O Troféu José Finkel termina neste sábado com eliminatórias às 9h30 e finais às 18h10.