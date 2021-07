Fernando Reis, do levantamento de peso, é suspenso provisoriamente por doping

Um dos candidatos do Brasil para levar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Fernando Reis foi suspenso provisoriamente por doping às vésperas da competição. O atleta do levantamento de peso foi flagrado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que fez o anúncio nesta sexta-feira.

O resultado adverso do exame feito por Reis foi realizado no dia 11 de junho, fora do período de competições. Em comunicado, a Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP) informou que “foi encontrada a substância Hormônio do Crescimento, enquadrada no grupo S2, de hormônios peptídicos, fatores de crescimento, substâncias relacionadas e miméticos, nas amostras coletadas.”

Ainda de acordo com a entidade, o atleta pode pedir contraprova, sob julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Não há data definida para a análise da questão.

Disputando na categoria pesado, Fernando Reis foi 5º colocado nos Jogos do Rio, em 2016 e bronze no Mundial de 2018, além de ser o atual tricampeão dos Jogos Pan-Americanos.