Fernando Lázaro rechaça pressão no Corinthians: ‘Todos os times estão oscilando’

O empate em 0 a 0 com a Portuguesa, neste domingo, foi o segundo jogo seguido do Corinthians sem vitória na temporada – o quarto em oito jogos. O técnico Fernando Lázaro, que está tendo sua primeira oportunidade como treinador, rechaçou que esteja sentindo a pressão por resultados no comando da equipe.

“Estamos fazendo uma campanha de certa forma satisfatória em termos de pontuação. Fase curta. Estamos conseguindo atingir nossos objetivos. Primeiro a classificação no nosso grupo, algo que não é simples. O Paulistão é difícil. Todos os times estão oscilando. Apesar de alguns jogos termos tido oscilações a mais”, disse.

Os dois tropeços recentes do Corinthians aconteceram justamente jogando longe da Neo Química Arena. No duelo com o São Bernardo, no ABC, o time do Parque São Jorge foi surpreendido e acabou sendo derrotado por 2 a 0. Diante da Portuguesa, no Mané Garrincha, em Brasília, não conseguiu criar oportunidades suficientes para chegar ao gol adversário.

“É algo que temos tentado melhorar nesse aspecto. Condição que temos sofrido há um certo tempo. Tivemos duas derrotas em cinco jogos fora de casa, mas ainda não conseguimos chegar num padrão de atuação fora de casa. Vamos para a Arena onde temos boas atuações. Fora de casa você passa por situações adversas e precisa jogar de forma diferente.”

Contra a Lusa, Fernando Lázaro não pôde contar com Maycon e Cantillo, se recuperando de lesão, além de Cássio, com uma virose, e Fagner, suspenso. No entanto, Fausto Vera e Paulinho, que até pouco tempo estavam fora por contusão, estão retornando ao time. O treinador espera contar com todos os jogadores para a sequência do Paulistão e ainda aguarda os retornos de Pedrinho, Guilherme Biro e Giovane, cedidos à seleção brasileira para o Sul-Americano Sub-20.

“Isso é o nosso elenco, as forças que temos. Atletas retomando para um estágio final da fase de grupos. Temos buscado essa retomada, algo que vai nos fortalecer como elenco. Voltando a fazer 90 minutos.”

O Corinthians lidera o Grupo C, com 14 pontos, cinco a mais que o São Bento – a chave conta ainda com Ituano e Ferroviária. O time alvinegro encara o Palmeiras, na quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela nona rodada da fase de grupos do Estadual.