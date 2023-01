Fernando Lázaro descarta ‘mudanças drásticas’ no Corinthians apesar de maratona

Fernando Lázaro descarta ‘mudanças drásticas’ no time titular do Corinthians apesar de maratona de jogos

O Corinthians fará cinco jogos em intervalo de 15 dias nesta largada da temporada. Estará em campo, portanto, a cada três dias. Mesmo preocupado com possíveis lesões musculares, o técnico Fernando Lázaro descartou o famoso rodízio do elenco que havia com Vítor Pereira na temporada passada. Na cabeça do atual comandante, quanto mais o time jogar junto, mais rápido ganhará ritmo e entrosamento.

O zagueiro Gil foi poupado diante do Água Santa. E Giuliano ficou na reserva. É possível que algum jogador considerado titular possa ganhar descanso diante da Inter de Limeira, no sábado. Mas nada de radicalizar. A derrota na estreia serviu de alerta e a ideia é evitar desperdiçar pontos e manter a escalação apontada como ideal o máximo possível.

“O time todo foi bem (contra o Água Santa). Já no outro jogo, o time todo não funcionou. Gil é um zagueiro extraordinário, o melhor da última temporada, e sua ausência faz parte deste início de temporada, de intervalo muito curto e com muitos jogos”, afirmou, para explicar a ausência do defensor e como armará o time a cada rodada. “A rodagem será de forma gradual. Ninguém precisa ficar com espanto(ao ver as trocas). Esse início de temporada teremos quatro jogos em 10 dias. O start pesa mais e faz parte de uma ideia (tirar um ou no máximo dois nomes) para não ter muitas mudanças drásticas”, explicou.

Ao desencantar diante do Água Santa, o treinador tirou um peso das costas após largar com derrota em Bragança Paulista. Ele não escondeu que foram três dias complicados. “Foram três dias que fazem parte da função, a gente sabe da pressão”, disse. “Fica um gosto amargo estrear com derrota após pré-temporada positiva, mas assim é o futebol, logo oportuniza, volta e começa um novo jogo. Com equilíbrio a gente vai manter a regularidade e encontrar nosso padrão.”

Yuri Alberto e Róger Guedes fizeram questão de abraçar Fernando Lázaro após os gols em clara evidência da sintonia entre o grupo e o treinador. Ele ressaltou o bom ambiente como arma para o Corinthians ir bem na temporada.

“(É pela) força do grupo, que tem um ambiente muito saudável, a relação direta com os atletas, eles vêm entendendo esse momento, esse contexto, com todos passando ali também (no banco para festejar)”, explicou. “A gente tem bom relacionamento e isso é uma das forças do grupo”, afirmou. “Eu acredito nisso e trazendo para o lado positivo como grupo, nada no individual, será uma marca.”

Sobre o brilho dos atacantes nesta quarta-feira, o treinador corintiano tirou o peso somente de Róger Guedes e Yuri Alberto. “A gente tem um elenco com outras opções boas ofensivas. Os dois foram muito bem, mas tivemos o Romero entrando, o Júnior (Moraes) está retomando um patamar que vai nos ajudar durante a temporada. Na pré-temporada ele foi elevando seu nível, iniciando em condições. E há, ainda, alguns jovens da base. Além de uma dupla de qualidade, temos várias opções.”