Esporte Fernando Lázaro deixa comissão técnica do Corinthians e volta a ser analista no Grêmio

Utilizado como uma espécie de técnico “tapa-buraco” durante a gestão Duílio Monteiro Alves, o analista de desempenho Fernando Lázaro não faz mais parte da comissão técnica do Corinthians. O profissional acertou com o Grêmio, onde será coordenador do setor de Análise e Desenvolvimento do departamento de futebol.

Após a saída de Vítor Pereira, o presidente do Corinthians anunciou a efetivação de Fernando Lazáro, até então analista, como treinador para a temporada de 2023. Após a decisão, muito questionada pela torcida, o clube viveu uma temporada de altos e baixos, com eliminação ainda na fase de grupos da Libertadores, nas quartas do Paulistas e quedas nas semifinais da Copa do Brasil e Sul-Americana.

Fernando Lázaro ficou no comando do Corinthians por 17 jogos e somou oito vitórias. Após demissão, ganhou uma vaga na comissão técnica, sendo auxiliar fixo de Cuca, Danilo, Luxemburgo e Mano Menezes.

Antes, no entanto, fez parte da época vitoriosa do clube exercendo outras funções. Filho do ídolo Zé Maria, Lázaro começou a trabalhar no Corinthians em 1999, no departamento de informática. Trabalhando no clube, celebrou títulos paulistas (2001, 2003, 2009 e 2013) e brasileiros (1999, 2005, 2011 e 2015), além do bicampeonato da Copa do Brasil (2002 e 2009), do Mundial (2000 e 2012) e da conquista da Libertadores da América (2012). Ele já trabalhou também na seleção brasileira (2014 – 2019) e no Lyon, da França (2019). No Corinthians, foram duas passagens. A primeira de 1999 a 2016 e a segunda de 2021 a 2023.

No Grêmio, terá a missão de contribuir com a comissão técnica de Renato Gaúcho, que negocia sua renovação com a diretoria gremista. “O profissional se junta ao Clube e trará seu conhecimento para agregar na modernização do futebol gremista, desempenhando sua função nos processos entre a área executiva, comissão técnica e categorias de base, incluindo os setores de análise de mercado e desempenho”, diz parte da nota divulgada pelo clube.

Ainda de férias, o Corinthians ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada de 2024. O clube inicia a pré-temporada em janeiro e seu primeiro compromisso é diante do Guarani, no dia 21 de janeiro, pelo Campeonato Paulista.