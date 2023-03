Esporte Fernando Alonso supera Verstappen e lidera segundo treino do GP do Bahrein

Depois da boa impressão deixada nos testes de pré-temporada, a Aston Martin mostrou-se bastante competitiva durante os treinos livres desta sexta-feira, no Circuito Internacional do Bahrein, onde será disputado o GP inaugural da temporada 2023, no domingo. Segundo colocado na primeira sessão, Fernando Alonso foi o mais rápido do segundo treino e do dia, com uma volta de 1min30s907.

Companheiro de Alonso, Lance Stroll também teve um bom desempenho. Recuperado de uma lesão nos pulsos após ser substituído pelo brasileiro Felipe Drugovich nos testes de pré-temporada, o canadense filho de Lawrence Stroll, dono da equipe britânica, fez o sexto tempo da segunda sessão.

Atrás de Alonso, vieram os consistentes pilotos da Red Bull. O atual campeão Max Verstappen, terceiro colocado no primeiro treino, ficou em segundo lugar, a 0s169 do espanhol da Aston Martin. Já Sérgio Pérez, líder na sessão anterior, terminou em terceiro, com um tempo muito próximo ao do companheiro holandês, a 0s171 de Alonso.

A Red Bull foi a única equipe que colocou dois pilotos no top 5, que, além de Fernando Alonso na liderança, teve Charles Leclerc, da Ferrari, em quarto, e Nico Hulkenberg, da Haas, em quinto. Leclerc chegou a ter um problema nos freios, mas conseguiu se recuperar para ficar entre os cinco melhores.

O segundo treino foi de uma pequena evolução para Lewis Hamilton, que subiu do décimo para o oitavo, abaixo de Pierre Gasly, da Alpine. Já seu companheiro de Mercedes, George Russell, ficou em 13º. Acima Russell, ficaram Lando Norris (McLaren), Zhou Guanyu (Alpha Romeo), Esteban Ocon (Alpine) e Valtteri Bottas (Alfa Roeo.

O ferrarista Carlos Sainz, que ficou em último na sessão inicial, chegou a liderar, mas terminou em 14º. Já os pilotos novatos ficaram mais para baixo. Assim como no primeiro treino, o melhor desempenho etnre estreante foi de Oscar Piastri, da McLaren, superando Nyck de Vries, da AlphaTauri, e Logan Sargeant, da Williams, os dois últimos colocados.