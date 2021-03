Fernando Alonso festeja o retorno aos treinamentos da F-1: ‘É fantástico’

Após dois anos afastado das pistas, Fernando Alonso festejou o retorno ao mundo da Fórmula 1, nesta sexta-feira, ao participar dos dois primeiros treinos livres para o GP do Bahrein, previsto para domingo, no circuito do Sakhir, primeira etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. O 16º lugar na primeira atividade e o 15º na segunda não desanimou o espanhol bicampeão mundial.

“É fantástico estar de volta em uma treino livre de Fórmula 1. A adrenalina com o tráfego e tudo o que ocorre ao seu redor torna o trabalho muito diferente de um teste”, disse o piloto dono dos títulos de 2005 e 2006, que atua nesta temporada pela equipe Alpine.

“Precisamos fazer vários ajustes no carro para a qualificação no sábado e para a prova de domingo. Para isso, vamos analisar alguns dados. Mas estou satisfeito pera o primeiro dia”, disse o piloto, de 39 anos.

Alonso volta à pista de Sakhir neste sábado, com mais um treino livre também de uma hora, às 9 horas, e o treino oficial de classificação às 12 horas. A corrida começa às 12 horas no domingo.