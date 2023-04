Fernando Alonso classifica GP da Austrália como uma montanha russa de emoções

O piloto espanhol Fernando Alonso classificou o GP da Austrália como uma “montanha-russa de emoções” após vivenciar uma prova marcada por seguidas interrupções e vários abandonos de pilotos, na madrugada deste domingo. Após a corrida, ele falou sobre a tensão que marcou a disputa desde o acidente na primeira volta.

“Tivemos uma montanha-russa de emoções, muitas coisas acontecendo no início e também no final. A última meia hora de corrida também foi difícil de entender (sobre a demora da organização em optar pelas paralisações por conta dos acidentes). A corrida, em si, foi boa. Estávamos indo bem. A Mercedes fez um trabalho incrível e por isso não consegui igualar o ritmo deles para tentar uma aproximação. Mas aceitamos o terceiro lugar”, afirmou Alonso em referência a Lewis Hamilton, que terminou a corrida à sua frente.

O espanhol falou das bandeiras vermelhas, que foram acionadas na corrida e disse que, no final, o saldo acabou sendo positivo. “A primeira bandeira vermelha ajudou porque o Sainz (Ferrari) e o Russell (Mercedes) tinham entrado nos boxes e ganhamos essas duas posições. Já a segunda (bandeira vermelha) não. O importante é que conseguimos chegar ao final e recebemos mais uma vez a bandeira xadrez em terceiro lugar”, afirmou.

Além do pódio com o espanhol, a Aston Martin conseguiu emplacar também o quarto lugar com Lance Stroll. “O terceiro e quarto lugares para a nossa equipe aqui na Austrália simplesmente representam um domingo fantástico”, comentou.

A expectativa para a temporada também foi assunto na entrevista com Alonso, que obteve três terceiros lugares em três corridas este ano. “Espero estar um pouco mais acima no pódio nas próximas provas. Espero conseguir buscar um segundo lugar pelo menos, afirmou o piloto.

Na classificação do Mundial de Pilotos, ele aparece no terceiro posto, atrás do líder Max Verstappen (69) e Sergio Pérez (54), ambos da equipe Red Bull. Alonso contabiliza 45 pontos e tem sete de frente para Lewis Hamilton. Lance Stroll, seu companheiro de equipe, aparece empatado com Carlos Sainz, da Ferrari, com 20 pontos.