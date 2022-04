Fernandinho diz que não renovará com o City e indica volta ao futebol brasileiro

O volante Fernandinho, que disputou duas Copas do Mundo pela seleção brasileira, revelou nesta terça-feira que não renovará seu contrato com o Manchester City. Sem espaço no clube inglês, o jogador de 36 anos afirmou que pretende voltar ao futebol brasileiro. O Athletico-PR é um dos possíveis destinos do meio-campista.

“Eu quero jogar. Com certeza, vou voltar para o Brasil”, anunciou o experiente jogador, que vem sendo preterido no clube inglês na atual temporada europeia. “Já decidi junto com a minha família que nesse momento voltar é o melhor e mais importante para mim voltar”, completou.

Fernandinho tem contrato somente até o fim da temporada europeia, em junho. Havia expectativa de que ele renovasse por mais um ano, completando a marca de 10 anos no clube. O volante se tornou um dos símbolos da vitoriosa era do City na Inglaterra nesta última década, principalmente sob o comando do técnico Josep Guardiola.

A decisão surpreendeu o próprio treinador, que também concedeu entrevista coletiva nesta terça, em preparação para o jogo contra o Atlético de Madrid, na quarta, pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões. “Eu não sabia disso”, admitiu Guardiola.

Fernandinho chegou ao time de Manchester em 2013, vindo do Shakhtar Donetsk. Desde então, acumulou 12 títulos pela equipe, sendo quatro troféus do Campeonato Inglês. Nas últimas temporadas, o volante vinha mostrando sua versatilidade em campo, atuando até mesmo como zagueiro diante de seguidas baixas na equipe por lesão.

Nesta temporada, contudo, se tornou reserva e virou opção ao espanhol Rodri. Fernandinho não começa uma partida como titular há mais de um mês. O brasileiro, contudo, indicou que quer ganhar mais tempo de jogo, o que motivou a decisão de não renovar o vínculo.

Nas próximas semanas, ele deve definir seu futuro. Entre os candidatos a receber o vitorioso jogador está o Athletico-PR, time onde Fernandinho atuou na base e também onde ele se profissionalizou. Ele deixou o clube de Curitiba em 2005 para se transferir para o Shakhtar Donetsk.