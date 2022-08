Felipe Pires, do Juventude, é alvo de racismo no Beira-Rio; Inter repudia

O futebol brasileiro tem assistido a muitos casos de racismo na temporada 2022. Nesta segunda-feira, um novo episódio foi verificado no duelo entre Internacional e Juventude no Beira-Rio. O atacante Felipe Pires, do time de Caxias do Sul, foi alvo de racismo por parte de um torcedor colorado.

O fato aconteceu ao longo do segundo do tempo do duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou com vitória do Internacional por 4 a 0 sobre o Juventude. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes se manteve na luta pelas primeiras posições na tabela, enquanto o rival se afundou na zona de rebaixamento.

O torcedor que proferiu as ofensas racistas em direção a Felipe Pires foi identificado prontamente nas arquibancadas do Beira-Rio, foi retirado do local e deverá, de acordo com manifestação do Internacional, cumprir as sanções legais pela injúria racial.

Felipe Pires prestou depoimento ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) após o jogo em denúncia sobre a injúria racial sofrida durante o duelo entre rivais gaúchos. O Internacional demonstrou seu repúdio ao episódio por meio de nota oficial divulgada em suas redes sociais.

“Na noite desta segunda-feira (29/08), durante o segundo tempo da partida entre Inter e Juventude, o atleta Felipe Pires foi vítima de injúria racial no Beira-Rio. Diante do episódio, o Clube do Povo manifesta seu absoluto repúdio a todo e qualquer tipo de preconceito, e informa que, tão logo ocorreu a identificação do responsável pelo ato, o torcedor foi retirado das arquibancadas do Gigante e sofrerá sanções em função do comportamento inadequado”, informou o clube colorado, que também lembrou que a data marcava a estreia do novo uniforme e de um Patch feito pela CBF para combater o racismo.

“O Internacional está ajudando as autoridades na apuração dos fatos, e reitera seu apoio ao Juventude e ao atleta. O Clube lamenta que o episódio tenha ocorrido na partida de hoje, quando o time atuou com a camisa preta e um patch antirracismo, elaborado pela CBF, estampado em seu novo uniforme”, concluiu.

Mais tarde, o Juventude também usou suas redes sociais para se manifestar sobre o episódio. O clube confirma que Felipe Pires lavrou um boletim de ocorrências e garante todo suporte ao atleta.

“O Esporte Clube Juventude reitera seu repúdio para com todo e qualquer tipo de ato racista ou discriminatório. Na noite desta segunda-feira (29), ao minuto 36 do segundo tempo da partida diante do Internacional, no estádio Beira-Rio, o atleta Felipe Pires foi alvo de insultos racistas de um torcedor do Internacional, que foi prontamente identificado pela segurança do clube mandante. Ao final da partida, com total apoio jurídico do Juventude, o atleta registrou Boletim de Ocorrência no Jecrim localizado no estádio Beira-Rio. O clube seguirá absolutamente atento ao caso e prestando todo o apoio necessário a Felipe Pires”, escreveu o clube.