Felipe Moreira explica ausência de André em empate da Ponte Preta: ‘Estava no planejamento’

Depois de embalar três vitórias seguidas, a Ponte Preta teve a chance de abrir distância de vez da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro com dois jogos em casa, mas perdeu para o Tombense por 1 a 0 e na noite de terça-feira ficou no empate sem gols com o Juventude, no Estádio Moisés Lucarelli.

O duelo foi bastante truncado e a Ponte Preta teve poucas chances ofensivas. Em determinados momentos, os torcedores que estavam nas arquibancadas pediram a entrada do atacante André, ex-Santos e Vasco, que estava no banco de reservas e não entrou em campo.

Ao final da partida, o técnico Felipe Moreira explicou a ausência. “O André veio de um período de inatividade muito grande. Ele chegou, trabalhamos com ele durante uma semana e fizemos uma programação. Ele jogaria até 30 minutos na primeira partida, depois 70 minutos e não seria relacionado no terceiro jogo para evitar o risco. O próprio jogador pediu para ser relacionado porque queria estar com o grupo, mas já era certo que não jogaria por conta dos riscos.”

O treinador também fez uma análise do empate e o panorama para a sequência da Série B. “Estamos disputando um campeonato muito nivelado e essa partida contra o Juventude mostrou muito isso. Nossa equipe está muito equilibrada defensivamente, mas não fomos efetivos em alguns momentos. Vamos trabalhar ainda mais para melhorar nosso panorama.”

A Ponte Preta aparece em posição intermediária n atabela de classificação, com 22 pontos, e volta a campo na próxima sexta-feira quando visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h.