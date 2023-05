Esporte Felipe Melo é expulso, mas Fluminense segura Flamengo em jogo com quase 60 mil no Maracanã

O primeiro clássico entre Fluminense e Flamengo na história da Copa do Brasil terminou sem gols. Com um jogador a mais por todo o segundo tempo, o time rubro-negro não conseguiu superar o rival, que vem sendo uma “pedra no sapato” nos últimos confrontos. Quase 60 mil torcedores estiveram presentes no Maracanã nesta terça-feira.

No ano, o Fluminense vem se dando bem contra o Flamengo. O time tricolor conquistou a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca em cima do maior rival. Desde 2021, eles se enfrentaram em 14 oportunidades, com nove vitórias do Fluminense, dois empates e apenas três triunfos do Flamengo.

O jogo de volta na Copa do Brasil será no dia 01 de junho (quinta-feira), às 20h, novamente no Maracanã. Quem vencer, classificará para as quartas de final. Um novo empate levará o duelo para os pênaltis.

Fluminense e Flamengo chegaram para o duelo desfalcados de jogadores importantes. Aleksander, um dos pilares de Fernando Diniz, ficou de fora, assim como Pedro, artilheiro do Flamengo. Ambos os treinadores optaram por formações cautelosas. O primeiro teve Pirani, enquanto o time rubro-negro optou por Arrascaeta.

A decisão fez evidenciar ainda mais a disputa entre Cano e Gabigol. Bem marcados, os atacantes tiveram atuação discreta durante todo o primeiro tempo, que teve domínio do Flamengo e lances pontuais do Fluminense.

Com Pirani, Marcelo atuou um pouco mais recuado em relação aos últimos compromissos do Fluminense, o que atrapalhou a troca de passes característica das equipes de Fernando Diniz, tanto que a bola não chegou em Cano.

Do outro lado, Gabigol teve apenas uma oportunidade de marcar. Ele recebeu de Pulgar e chutou rasteiro na trave. Arrascaeta ainda pegou a sobra e jogou no travessão. O Flamengo pressionou, mas o Fluminense conseguiu segurar o rival.

O time tricolor viveu o seu melhor momento nos minutos finais. Ayrton Lucas errou, Ganso chutou mal e a bola ainda voltou para Arias, mas Santos fez o abafa, não antes de Marcelo sair de campo lesionado.

No segundo tempo, Gabigol resolveu dar seu toque de protagonismo ao sofrer a falta que resultou na expulsão de Felipe Melo. O volante, que costuma provocar o Flamengo, deixou o Fluminense em maus lençóis.

Com um jogador a mais, Sampaoli resolveu arriscar, abriu mão de Thiago Maia e colocou Éverton Cebolinha na partida. No entanto, acabou perdendo Arrascaeta, que pediu para ser substituído por cansaço.

Apesar de jogar com dez, o Fluminense correu muito, marcou muito e teve a melhor oportunidade de gol. Aos 53 minutos, Arias cobrou uma falta na cabeça de David Braz. O zagueiro desviou e Santos quase se atrapalhou. O Flamengo respirou aliviado, mas saiu de campo decepcionado com o resultado.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 0 FLAMENGO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino e Marcelo (Guga); Lima, André, Arias Gabriel Pirani (Manoel) e Paulo Henrique Ganso (David Braz); Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO – Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Éverton Cebolinha), Gerson, Everton Ribeiro (Vidal) e Arrascaeta (Matheus França); Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS)

CARTÕES AMARELOS – Ganso (Fluminense)

CARTÕES VERMELHOS – Felipe Melo (Fluminense)

RENDA – R$ 3.564.460,00

PÚBLICO – 59.295 torcedores

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).