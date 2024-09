Felipe Melo é acusado de intimidar adolescente de 15 anos em condomínio

O volante Felipe Melo, do Fluminense, está sendo acusado de intimidar um adolescente de 15 anos, conforme relatado pela mãe do menino em boletim de ocorrência registrado na 16ª DP do Rio, na Barra da Tijuca. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na terça-feira e os envolvidos serão convocados para esclarecimento dos fatos.

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do jogador de 41 anos – que estará no banco de reservas da Arena MRV em duelo com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores – disse que ele nega a acusação.

Volante Felipe Melo, do Fluminense – Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.

“O jogador Felipe Melo está concentrado, com foco total no jogo de hoje, e vai esclarecer o episódio somente após a partida. O atleta adianta, no entanto, que os fatos narrados não são verídicos e que vai tomar as providências jurídicas cabíveis”, diz a nota.

No B.O. feito por Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira, a mãe que acusa o jogador, é contado que o adolescente estava passeando com os cachorros na noite do domingo, quando encontrou Felipe e o cumprimentou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Indagado pelo atleta sobre qual time torcia, o menino respondeu “Botafogo” e teria ouvido de volta palavras agressivas. Vanessa relatou que o volante encarou o garoto de perto, com o rosto próximo ao dele, e perguntou se estava “sendo tirado de otário”.

Felipe Melo esteve em campo um dia antes do ocorrido, no sábado, justamente em clássico com o Botafogo, no Maracanã. O Fluminense foi derrotado por 1 a 0, com gol marcado por Luiz Henrique nos acréscimos, graças a uma falha cometida pelo volante de 41 anos, que perdeu a bola dentro da área.

Com o resultado, o time tricolor se complicou na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Está na zona da degola, em 18º lugar, com 27 pontos, mas tem um jogo a menos que Corinthians e Vitória, ambos com 28 pontos e rivais do time carioca na briga contra a queda.