Felipe Meligeni vê Brasil com ‘boas chances’ de vencer Portugal na Copa Davis

A ordem de jogos do confronto entre Brasil e Portugal pelo Grupo Mundial I da Copa Davis foi definida nesta quinta-feira, e o duelo de abertura será entre Felipe Meligeni, 143º do ranking da ATP, contra João Sousa, número 56 do mundo. Bastante familiarizado com o estilo de jogo do adversário, Meligeni vê a equipe brasileira bem preparada para superar os portugueses.

“Eu e o João treinamos juntos na Espanha. Os dois vão entrar com muita gana, vai ser um jogo bem disputado por nos conhecermos muito bem. Acredito que temos boas chances nesse confronto e que todos os jogos serão bem parelhos. Estamos muito bem preparados e vamos fazer o possível para levar esse confronto para o Brasil”, disse o tenista paulista sobre Sousa, que recentemente chegou às quartas de final do US Open jogando em dupla com o brasileiro Marcelo Demoliner.

Depois de Meligeni, quem vai para a quadra no Centro Cultural Viana de Castelo, em Portugal, é Thiago Monteiro, que ocupa a 65ª colocação do ranking. O adversário dele será Nuno Borges, 93º. “Joguei com o Nuno esse ano, foi um jogo bem duro no saibro, condições diferentes daqui. Tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, quero aproveitar as chances que aparecerem durante o jogo, tentar competir da melhor forma, estar preparado para essa batalha e lutar até o final para conquistar esse ponto para o Brasil”, comentou Monteiro.

O jogo entre Felipe Meligeni e Sousa está marcado para as 11 horas desta sexta-feira, e Monteiro enfrentará Nuno logo em sequência. A disputa continua no sábado, com mais três duelos, também a partir das 11h. Meligeni jogará em dupla com Rafael Matos contra Francisco Cabral e Nuno Borges, antes de duelar no simples com Nuno. Já Thiago Monteiro enfrentará João Sousa.