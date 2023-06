Felipe Meligeni e Thiago Wild ganham na 1ª rodada do qualificatório para Wimbledon

O Brasil começou bem no qualificatório para o Torneio de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Nesta segunda-feira, Thiago Wild e Felipe Meligeni Alves, números 2 e 3 do País, respectivamente, ganharam seus jogos da primeira rodada e voltam à quadra na quarta-feira.

Para Meligeni, o resultado tem um peso ainda maior pois foi a primeira vez que ele conseguiu triunfar no circuito jogando na grama. E diante de um ex-campeão de duplas do torneio, que já figurou no Top 30. O brasileiro fez 2 a 0 no experiente canadense Vasek Pospisil – ergueu o troféu de 2014 ao lado de Jack Sock -, parciais de 6/2 e 7/6 (7/2).

Terceiro melhor tenista do País no ranking da ATP (aparece no 134º lugar), Meligeni agora encara o uruguaio Pablo Cuevas, que ganhou a batalha contra o belarusso Egor Gerasimov por 6/4, 6/7 (8/10) e 7/6 (10/2).

Já Thiago Wild, o 131º do ranking, tenta disputar seu segundo Grand Slam seguido após passar pelo qualificatório em Roland Garros e chegar na terceira rodada – perdeu do japonês Yoshihito Nishioka. Pela inédita vaga na chave principal em Wimbledon, começou bem, com um duplo 6/4 diante do holandês Jelle Sels.

Os tenistas precisam de mais duas vitórias para chegarem na chave principal que já tem Thiago Monteiro garantido. Pelo feminino, Bia Haddad está confirmada e Laura Pigossi e Carol Meligeni jogam nesta terça-feira pelo qualificatório.

DEMAIS RESULTADOS

As duplas com brasileiros tiveram sentimentos opostos na primeira rodada do Torneio de Mallorca. Rafael Matos e o português Francisco Cabral largaram com boa virada diante dos espanhóis Roberto Carballes Baena e Zapata Miralles, por 4/6, 6/3 e 10/2. Já Marcelo Demoliner e o francês Fabrice Martin não resistiram à dupla cabeça de chave 4, formada pelo argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcelo Granollers, caindo com 6/4 e 7/6 (7/4).

No WTA de Bad Homburg, na Alemanha, Ingrid Guimarães e a belarussa Lidziya Marozava passaram à segunda fase com 2 a 1 de virada sobre a norueguesa Ulrikke Eikeri e a russa Alexandra Panova, parciais de 4/6, 6/3 e 12/10.