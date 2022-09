Felipe Lapenna ganha 1ª corrida da etapa de Velocitta da Stock Car

Felipe Lapenna aproveitou uma disputa forte entre Bruno Baptista e Allam Khodair para vencer a primeira corrida, disputada no autódromo Velocitta, no interior de São Paulo. Lapenna conseguiu abrir uma boa distância à frente e praticamente não foi ameaçado durante a prova, que foi marcada por boas ultrapassagens, até mesmo durante os boxes.

Após a disputa com Baptista, porém, Khodair perdeu um pouco de desempenho e foi ultrapassado por Thiago Camilo, maior campeão do circuito. A prova é válida pela oitava etapa da Stock Car em 2022. O pódio teve Felipe Lapenna em 1º, Bruno Baptista em 2º e Thiago Camilo em 3º.

Essa foi a primeira vitória de Bárbara Rodrigues no comando da equipe Hot Car New Generation, após a morte de seu pai, Amadeu Rodrigues. O resultado também foi bom para o atual líder do campeonato, Gabriel Casagrande, que ficou em 10º e largará em 1º na segunda corrida.

CORRIDA

A primeira corrida começou tranquila, sem acidentes e com algumas ultrapassagens, até mesmo nos boxes. Lapenna, por exemplo, conquistou a liderança um pouco antes da metade da prova e afundou o pé para se manter à frente. Ele, inclusive, só fez a troca de pneu obrigatória durante a parada e conseguiu voltar à frente, seguido por Bruno Baptista e Allam Khodair.

A disputa entre o 2º e o 3º colocado, inclusive, facilitou para que Lapenna abrisse um pouco mais de distância na liderança. Thiago Camilo, maior campeão do Velocitta, também entrou na briga por uma posição no pódio e ultrapassou Khodair após uma manobra difícil e muito rápida.