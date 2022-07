Felipe Bardi fica de fora das semifinais dos 100 m rasos no Mundial de Oregon

Americanense ainda tem pela frente as provas dos 200 m rasos e do revezamento 4x100 m rasos

O velocista americanense Felipe Bardi ficou de fora das semifinais da disputa dos 100 m rasos no Campeonato Mundial de Oregon, nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (15). Ele terminou na sexta colocação em sua bateria, com o tempo de 10s22.

Após a prova, o atleta do Sesi-SP comentou sobre o desempenho em entrevista ao canal SporTV. “Eu acho que pela minha percepção de prova, a saída foi boa, só que eu errei ali a transição, senti que eu fiquei um pouco. Aí tentei recuperar, mas já era tarde”, lamentou o atleta.

Os outros dois brasileiros na disputa avançaram às semifinais, que serão disputadas neste sábado (16). O melhor desempenho foi de Rodrigo Nascimento, que fez a marca de 10s11, fechando a bateria em terceiro, mesma posição conquistada por Erick Cardoso, que correu com o tempo de 10s18.

Agora, Bardi ainda tem pela frente as provas dos 200 m rasos, cujas eliminatórias começam na segunda-feira (18), e o revezamento 4×100 m rasos, ao lado de Rodrigo, Erick e de Derick Souza, que tem início no dia 22, próxima sexta-feira. “Nosso grupo está muito forte, a gente quer o nosso objetivo, que é melhorar a marca”, finalizou Bardi.

VITOR HUGO

Outro atleta americanense no Mundial de Oregon, Vitor Hugo de Miranda participou da prova dos 4×400 m misto, ao lado de Douglas Mendes, Tiffani Marinho e Tabata Vitorino. O time brasileiro terminou em sexto na bateria, fechando com a 14º posição no geral, com o tempo de 3min18s19.