Felipe Bardi estreia nesta sexta-feira no Mundial de Atletismo de Oregon

O velocista americanense Felipe Bardi estreia nesta sexta-feira na disputa do Campeonato Mundial de Atletismo de Oregon, nos Estados Unidos, nas eliminatórias dos 100 m rasos, que têm início às 22h50 (horário de Brasília).

Bardi, que é atleta do Sesi-SP e recentemente foi campeão dos 100 m rasos no Troféu Brasil de Atletismo, ainda terá pela frente mais duas provas na competição internacional. Ele disputará os 200 m rasos, que têm suas eliminatórias na segunda-feira, e o revezamento 4×100 m rasos no dia 22, ao lado dos atletas Erick Cardoso, Rodrigo Nascimento e Derick Souza – Gabriel Garcia também faz parte do time, que precisa ter um competidor na reserva.

Felipe Bardi disputará três provas no Mundial de Atletismo – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Apesar das três disputas, Bardi tem seu foco nos 100 m rasos, sua principal prova, na qual ele chegou a correr em 10s07 neste ano, sua melhor marca na carreira. O foco, de acordo com o atleta, está em baixar essa marca e, por consequência, tentar chegar à final e até mesmo ao pódio.

A competição, que está em sua 18ª edição, será realizada na cidade de Eugene, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, e é considerada a mais importante do atletismo para este ano. A disputa começa hoje e segue até o próximo dia 24, contando com cerca de 2 mil atletas, que representam 200 países.

O Brasil, que tem um total de 13 medalhas conquistadas na história da competição, chega com uma delegação formada por 58 atletas.