Felipe Bardi corre abaixo dos 10s, mas vento impede quebra de recorde brasileiro

Felipe Bardi quase quebrou o recorde brasileiro da prova dos 100 m rasos. Nesta quinta-feira (6), o velocista americanense conseguiu terminar a semifinal do XLII Troféu Brasil Interclubes de Atletismo com o tempo de 9s97, o que quebraria o recorde de 10s de Robson Caetano da Silva, que perdura de 1988.

No entanto, o vento era favorável de 2,1 metros por segundo, 0,1 acima do permitido para o registro da marca. Por consequência, os 9s97 não foram registrados como a melhor marca do país, apesar de toda a comemoração de Bardi, seus companheiros de equipe e rivais – que reconheceram o feito do americanense.

Veja a corrida de Bardi a partir de 5h16min

Apesar disso, o tempo é validado para a sequência da competição e Felipe Bardi, que corre pelo Sesi-SP, está classificado para a final dos 100 m.

Esta não é a primeira vez que Bardi flerta com o recorde. Em setembro de 2022, o velocista cravou os exatos 10 s de Robson Caetano da Silva nos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros), mas o vento era favorável de 2,8 m/s.

O Troféu Brasil é organizado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e está sendo disputado em Cuiabá. A final dos 100 m rasos será ainda nesta quinta-feira (6), às 18h55.

Bardi compete ao lado de seu companheiro de equipe Erik Cardoso, além de Paulo André Camilo, Vinicius Moraes, Jorge Henrique Vides, Rodrigo do Nascimento e Flávio Gustavo Barbosa.

