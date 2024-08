Felipe Bardi consegue melhor tempo entre os brasileiros, mas fica fora das semifinais dos 100 m rasos

Americanense fez a marca de 10s18 e fechou bateria em 4º lugar; ele ainda competirá no revezamento 4x100 m rasos nos Jogos Olímpicos de Paris

O velocista americanense Felipe Bardi disputou na manhã deste sábado (3) as qualificatórias dos 100 m rasos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, que valiam vaga nas semifinais da modalidade, mas não conseguiu avançar de fase.

Felipe Bardi ainda competirá no revezamento 4×100 m rasos em Paris – Foto: Wagner Carmo/CBAt

Ele obteve a marca de 10s18, fechando sua bateria na quarta colocação – os três primeiros de cada uma avançaram direto de fase. Houve ainda a possibilidade de o atleta do Sesi-SP seguir adiante por conta de seu tempo, o que não se confirmou.

Os outros brasileiros na disputa foram Erick Cardoso, que fez o tempo de 10s31, e Paulo André Camilo, que fechou com 10s45, sendo que ambos também não se classificaram.

“Eu estava bem, treinei muito bem, fiz um ótimo ciclo. No ano passado consegui o recorde brasileiro e o recorde sul-americano, fiz um ótimo resultado no Troféu Brasil, e eu queria entrar para fazer uma grande marca, correr próximo ou melhor à minha marca (9s96). Cada prova é uma prova e a gente vai buscando melhorar”, comentou Bardi ao cana SporTV após a prova.

Agora, o americanense se prepara para a disputa do revezamento 4×100 m rasos, que têm provas a partir da próxima sexta-feira, dia 9 de agosto. Ele está no time junto de Erik e Paulo André, além de Renan Gallina.

A prova do revezamento terá transmissão da Cazé TV, no YouTube, de forma gratuita, além do canal por assinatura SporTV e Globoplay, pelo streaming.