Felipe Bardi conquista a 3ª colocação no Grande Prêmio Brasil de Atletismo

Americanense terminou a prova com o tempo de 10s34; vencedor foi Rodrigo do Nascimento

O atleta americanense Felipe Bardi ficou em terceiro lugar nos 100 m rasos do Grande Prêmio Brasil de Atletismo, nesta quarta-feira (10). A competição, que também é conhecida como GP Brasil, foi realizada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo.

Bardi (à esquerda), Erik Cardoso e Rodrigo Nascimento durante a prova – Foto: Wagner Carmo / CBAt

O velocista do Sesi-SP terminou a prova com o tempo de 10s34. Em primeiro lugar, ficou Rodrigo do Nascimento, do Pinheiros, com a marca de 10s18, enquanto o colombiano Carlos Murillo finalizou a corrida em 10s26, ficando com a segunda colocação.

A competição contou com a participação de 130 atletas de 14 países. Na prova dos 100 m, foram seis participantes, sendo dois estrangeiros. Além de Murillo, competiu o velocista de Bahamas Ian Kenwood Kerr.

Recentemente, Bardi ficou no pódio em outras duas competições. Na sexta-feira (5), o americanense ficou na terceira posição do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, enquanto no domingo (7) terminou o Torneio Internacional de Atletismo em segundo lugar. As duas competições foram nos 100 m rasos e disputadas em Bragança Paulista.

