O americanense Felipe Bardi se classificou para a final dos 100 metros rasos nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Na noite desta segunda-feira (30), o velocista disputou a primeira prova de semifinal da sua categoria e ficou em segundo lugar na bateria, com um tempo de 10s33.

Felipe Bardi avançou às finais dos 100 m rasos – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Assim, Bardi está garantido na final, que acontece nesta terça-feira (31), às 21h. Na prova de qualificação, também avançou para a decisão Erik Cardoso, que conseguiu a marca de 10s43 em sua bateria, ficando em primeiro lugar.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além da disputa individual, Felipe Bardi estará no revezamento 4×100 metros, que será disputado na quinta-feira (2). Assim como o americanense, foram convocados para defender o Brasil na prova Erik Cardoso, Paulo André Camilo, Rodrigo do Nascimento, Jorge Vides e Renan Gallina.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Bardi tenta manter a boa marca de Americana no Pan deste ano. Até o momento, todos os atletas do município conquistaram medalha de ouro em suas modalidades. Além de Débora Costa e Leila Zabani, no basquete feminino, Guilherme Mapelli também levou o primeiro lugar neste domingo (29), na canoagem slalom.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Outro representante da cidade a conquistar o ouro nos Jogos Pan-Americano foi Murilo Sartori. O nadador ficou em primeiro lugar no revezamento 4×200 metros, na primeira semana de competição, e ainda conquistou o bronze nos 200 metros livres.