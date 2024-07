Felipe Anderson faz 1º treino no Palmeiras e Fabinho celebra gol em clássico: ‘Realização’

O Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira já visando a preparação para o jogo do meio de semana diante do Grêmio, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A novidade na atividade foi a presença de Felipe Anderson, que fez seu primeiro treinamento com o grupo.

Fora do Brasil há 11 temporadas, o meia-atacante chega com a missão de aumentar o poder de criação da equipe. Em seu primeiro trabalho, ele participou das atividades técnicas comandadas pelo treinador Abel Ferreira.

Fabinho disse que a vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians foi importante para manter a equipe entre os primeiros colocados na competição. Autor de um dos gols, ele não escondeu a satisfação por ter colaborado com o resultado positivo.

No lance, Raphael Veiga cobrou a falta e o volante, junto à barreira, fez o desvio de cabeça. “Quero agradecer ao Veiga pela jogada. Deu tudo certo. Fiquei feliz depois do jogo quando soube da confirmação do gol para mim. Uma realização”, disse o jogador.

Na atividade, o técnico Abel Ferreira comandou um trabalho técnico posicional e organizou um coletivo em espaço reduzido. Já os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no clássico com o Corinthians fizeram um treino regenerativo.

O volante Zé Rafael, substituído na partida com dores na coxa direita, será reavaliado e submetido a exames. Já o zagueiro Murilo, em recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo, segue entregue ao departamento médico.

Com o triunfo sobre o Corinthians, o Palmeiras segue na cola do líder Flamengo. O time paulista aparece na segunda colocação com 26 pontos, um a menos do que o rival rubro-negro.