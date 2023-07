Federer será homenageado em Wimbledon na 1ª edição do torneio desde sua aposentadoria

Octacampeão de Wimbledon, Roger Federer será homenageado nesta terça-feira, na abertura do segundo dia da chave principal da atual disputa do Grand Slam britânico. Esta é a primeira edição do torneio desde a aposentadoria oficial do suíço, anunciada em setembro de 2022, ano em que ele não conseguiu participar do major inglês – e de nenhum outro torneio – em razão dos problemas físicos que o forçaram a deixar as quadras aos 41 anos.

Federer se despediu do tênis profissional no dia 23 de setembro de 2022, jogando a Laver Cup, torneio de equipes que não conta pontos para o ranking da ATP. Formou dupla com o lendário rival Rafael Nadal e perdeu para os americanos Jack Sock e Frances Tiafoe. Antes disso, sua última partida havia sido justamente em Wimbledon, na edição de 2021, quando foi eliminado pelo polonês Hubert Hurcakz nas quartas de final. Seu último título do torneio foi em 2017.

O multicampeão receberá a homenagem logo nas primeiras horas do Grand Slam na terça-feira e irá acompanhar o duelo entre a atual campeã Elena Rybakina e a americana Shelby Rogers. No domingo, ele esteve em Zurique, onde fez uma participação especial durante apresentação da banda britânica Coldplay e interpretou a canção “Don’t Panic”.

Maior vencedor de Wimbledon entre os homens, Roger Federer tem um título a menos que a checa naturalizada americana Martina Navratilova, dona de nove troféus do major inglês. A marca do suíço pode ser alcançada pelo sérvio Novak Djokovic, que venceu as quatro últimas edições do torneio e tem sete títulos.