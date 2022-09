Federer faz 1º treino para a Laver Cup após ter participação colocada em dúvida

Perto de se aposentar oficialmente, Roger Federer fez nesta terça-feira seu primeiro treinamento na O2 Arena, em Londres, onde será disputada mais uma edição da Laver Cup, e indicou que deve ter condições físicas de participar do torneio para se despedir da carreira profissional no tênis. Na segunda-feira, seu preparador físico, Pierre Paganini, disse que não podia garantir a participação da lenda.

“Ele decidirá provavelmente no último momento. Ele tem treinado de maneira a reunir a maior quantidade de informações possíveis para saber se é uma boa ideia ou não. Mal posso esperar para saber o que irá decidir”, comentou Paganini em entrevista ao jornal suíço Blick.

Federer desembarcou em Londres na segunda-feira, otimista de que conseguirá participar da Laver Cup. Durante o treinamento, bateu bola com o grego Stefano Tsitsipas, atual número 6 do ranking da ATP. Os dois ainda contaram com orientações do ex-tenista sueco Björn Borg, capitão do Time Europa.

O torneio, que tem o astro suíço como um dos criadores, reúne uma equipe com seis tenistas europeus e outra com seis participantes de outros continentes. Os competidores são divididos em 12 partidas – nove em simples e três em duplas -, e a equipe que terminar com a maior pontuação vence. A disputa começa na sexta-feira.

Dono de 20 títulos de Grand Slams e considerado um dos maiores da história do tênis, Roger Federer anunciou a decisão de se aposentar na semana passada. Ao fazer o comunicado, o atleta de 41 anos afirmou que atingiu os limites do seu corpo, após uma série de cirurgias nos últimos anos, e decidiu se despedir na Laver Cup.