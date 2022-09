Federações chilena e peruana apelam à CAS por vaga do Equador na Copa

O resultado negativo em julgamento na Fifa não agradou as confederações chilena e peruana de futebol e elas resolveram apelar à última instância para tirarem o Equador da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) revelou que recebeu um recurso das entidades cobrando a eliminação do rival em caso de falsificação de documentos de Byron Castillo e pleiteando vaga no Catar.

A alegação de chilenos e peruanos, comprovada com documentos à Fifa, é que o lateral-direito nasceu na Colômbia e defendeu o Equador nas Eliminatórias com registros falsos de nacionalidade e também com idade adulterada.

“A Corte Arbitral do Esporte recebeu as apelações apresentadas pela Federação Peruana de Futebol e da Federação de Futebol do Chile em assunto relacionado ao jogador Byron Castillo. A controvérsia está relacionada à ilegibilidade do jogador em participar das Eliminatórias da Conmebol. As avaliações da CAS estão iniciadas e um calendário processual em preparação”, informou a CAS.

O pedido das entidades é o mesmo: que o Equador seja banido da Copa do Mundo do Catar, mas cada seleção cobra a vaga de maneira distinta. O Peru quer entrar diretamente por “ser o melhor colocada após o Equador, enquanto os chilenos garantem que seriam o quarto colocado das Eliminatórias caso os equatorianos percam pontos nos oito jogos disputados pelo lateral.

O caso chegou aos tribunais no dia 22 de maio quando o Chile acusou o Equador de fraudar documentos do jogador. A Fifa absolveu a Federação Equatoriana de Futebol duas vezes, mas as entidades seguem sonhando com vaga na Copa e cobram um julgamento rápido da CAS.