Esporte Federação Paulista antecipa jogo do Corinthians com o Santo André para sábado

A última rodada do Campeonato Paulista não será realizada totalmente no domingo, às 16 horas. Com o Corinthians classificado e confirmado no topo do grupo e o Santo André apenas cumprindo tabela, a Federação Paulista de Futebol (FPF)resolveu antecipar o duelo entre as equipes para o sábado, evitando possíveis encontros com torcedores rivais e consequentes confusões.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a pedido da Federação Paulista de Futebol, a partida entre Corinthians x Santo André, válida pela 12ª rodada do Paulistão, inicialmente marcada para domingo (5/3), às 16h, foi remarcada para sábado (4/3), às 18h30”, anunciou o clube.

O Corinthians tinha iniciado a venda dos ingressos para a partida da última rodada nesta segunda-feira, teve de paralisar a comercialização e vai entrar em contato com quem já adquiriu as entradas e não possa comparecer, para um ressarcimento.

Os bilhetes para o último jogo da primeira fase variam entre R$ 35 para sócios torcedores do plano Minha Vida e R$ 270 para arquibancada Oeste Inferior Central. A suspensão das vendas no começo da tarde desta segunda deixou alguns corintianos irritados. Eles não sabiam da decisão da FPF e foram pegos de surpresa. O Corinthians vem levando 40 mil torcedores em média como mandante.

A mudança visa preservar a integridade dos torcedores. Os quatro grandes jogariam no domingo, mas apenas o Corinthians na capital. Ocorre que o Palmeiras vai até Campinas e o Santos até Itu, cidades próximas, o que possibilitaria encontro entre os rivais no percurso. O São Paulo joga contra o Botafogo em Ribeirão Preto, mais distante e com menos riscos de brigas.