Federação holandesa presta homenagem ao técnico Van Gaal, que dá adeus à seleção

“Muito obrigado, Louis”. Essa foi uma das tantas mensagens de agradecimento da Real Associação Holandesa de Futebol (KNVB) para o técnico Louis Van Gaal, que se despede da seleção nacional após três passagens para se dedicar ao tratamento de um câncer de próstata.

O comandante conduziu a equipe às quartas de final da Copa do Mundo do Catar, caindo nas penalidades diante da campeã Argentina. Em sua vaga já está definido o retorno de Ronald Koeman, que já esteve no cargo entre 2018 e 2020.

A Real Associação Holandesa postou vídeos de momentos marcantes de Van Gaal, de comemorações e listou seus números nas três passagens para reconhecer o trabalho do técnico de 71 anos.

“Três vezes nosso chefe. Que passeio tem sido. Obrigado por tudo, treinador”, afirmou a KNVB, listando os 63 jogos nos quais a seleção foi dirigida por Van Gaal, com 40 vitórias. O último ciclo culminou com as quartas da Copa do Catar.

Entre 2021 e 22 foram 14 vitórias, seis empates e impressionantes 51 gols anotados. A goleada mais expressiva foi diante de Gibaltrar: 6 a 0. Koeman assumirá uma seleção classificada à fase final da Liga das Nações, com semifinais programadas para 2023.