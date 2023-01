Federação Espanhola usará tecnologia do impedimento semiautomático na Supercopa

Novidade na Copa do Mundo da Catar, a tecnologia do impedimento semiautomático chega às competições da Espanha. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta segunda-feira que utilizará o sistema na Supercopa, que será disputada na Arábia Saudita. As semifinais terão Real Madrid x Valencia, nesta terça-feira, e Betis x Barcelona, na quarta. A decisão ocorre no domingo.

Luis Medina Cantalejo, presidente do Comitê de Árbitros da RFEF e Carlos Clos Gómez, diretor de projeto do VAR na Espanha, apresentaram a novidade nesta segunda-feira, com direito a um vídeo explicativo sobre a tecnologia do impedimento semiautomático.

“É a primeira vez que vamos utilizar esse sistema em uma competição da RFEF. Estamos trabalhando nos conceitos e na claridade das determinações. Mas o árbitro de campo tem de ter um papel predominante no terreno de jogo”, afirmou Cantalejo, ao anunciar a novidade, já no King Fadh Stadium, em Riad, na Arábia Saudita.

A implantação do sistema de impedimento semiautomático é mais uma medida dos espanhóis para tentar diminuir as tantas reclamações dos clubes com possíveis erros de arbitragem nos jogos. Serão 12 câmeras fixas no campo, que vão detectar 29 pontos do corpo dos jogadores para determinar o impedimento.

O presidente de LaLiga, Javier Tebas, vem reclamando das falhas de arbitragem na Espanha, sobretudo em lances de impedimento e de mão na área, e acabou recebendo uma resposta dura de Cantalejo.

“Sabemos mais de arbitragem do que pessoas que estão criticando”, disparou Cantalejo, defendendo os árbitros, pedindo que não saiam dando explicações e garantindo que “estão na elite e têm de estar preparados para as críticas.” O presidente do Comitê de Árbitros foi além. “Que os torcedores tenham dúvidas eu posso entender, mas um presidente da Liga, não entendo”, se defendeu.

“Existem mais de 800 partidas com o VAR entre a primeira e a segunda divisões. E teremos umas 1600 jogadas de mão na temporada. Nosso critério é bom, temos uma alta porcentagem de acerto, mas também nos equivocamos”, disse Glos Gómez, defendendo a utilização do VAR.