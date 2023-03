Esporte Federação do Peru defende jogadores e lamenta confusão com polícia na Espanha

A Federação Peruana de Futebol (FPF) saiu em defesa dos seus jogadores, principalmente o goleiro Pedro Gallese, e pediu calma aos seus jogadores depois da confusão que envolveu peruanos e a polícia espanhola em Madri, na segunda-feira. A seleção do país sul-americano fará um amistoso com Marrocos nesta terça, na capital espanhola.

“A Federação Peruana de Fútbol (FPF) lamenta os fatos ocorridos em Madrid, onde acontecia o tradicional bandeiraço dos torcedores em apoio à ‘LaBicolor'”, registrou a entidade, no comunicado. O episódio aconteceu na chegada da delegação peruana ao hotel, na cidade espanhola.

Diante do “bandeiraço”, alguns jogadores foram saudar os torcedores. Mas a polícia espanhola acabou causando grande tumulto ao confundir um dos jogadores peruanos, Yotún, com um torcedor, empurrando o atleta. Outros atletas da seleção saíram em defesa do companheiro, o que foi o estopim para uma confusão generalizada.

O capitão Gallese e mais um integrante da comissão técnica impediram que Yotún fosse levado e as trocas de empurrões e de “encaradas” foram grandes. O goleiro chegou a ser puxado pela camisa.

“A FPF é totalmente solidária e apoia o jogador Pedro Gallese, que, como é adequado, estamos acompanhando desde o início do incidente na área externa do hotel onde está concentrada a seleção”, disse a entidade, que evitou criticar diretamente a ação da polícia.

“Reiteramos que temos respeito pelas autoridades e pelos procedimentos de cada país que visitamos. Por esta razão, estamos a plena disposição dos órgãos de controle interno e externo (da Espanha) para ajudar a esclarecer o episódio”, completou o comunicado, que agradeceu o apoio do Consulado do Peru na Espanha.

Por fim, a federação pediu calma aos torcedores. “Pedíamos calma e tranquilidade aos nossos torcedores e expressamos nossa total repulsa pela violência. Continuaremos promovendo o respeito mútuo e velaremos pela integridade e pelos direitos de Pedro Gallese e de todos os nossos jogadores, comissão técnica e equipe de trabalho.”