Favoritos, Bucks e Timberwolves são surpreendidos em rodada da NBA

Candidatos ao título da NBA, Milwaukee Bucks e Minnesota Timberwolves foram surpreendidos na noite desta segunda-feira. Em casa, os Bucks voltaram a cair diante do Indiana Pacers, desta vez por 122 a 113, assim como havia acontecido em partida de mata-mata na NBA Cup.

Giannis Antetokounmpo, como de costume, fez a sua parte. E anotou um “triple-double” de 30 pontos, 18 rebotes e 11 assistências. E Khris Middleton e Brook Lopez registraram 21 pontos cada. Mas, do outro lado, os Pacers fizeram exibição que lembraram seus melhores momentos da NBA Cup, no qual foram vice-campeões.

Tyrese Haliburton se aproximou de um “triple-double”, com seus 26 pontos, 11 assistências e nove rebotes, enquanto Bennedict Mathurin contribuiu com 25 pontos e 13 rebotes. Foi a quarta vitória consecutiva dos Pacers, que ocupam o sexto lugar da Conferência Leste, com 18 vitórias e 14 derrotas.

Apesar do revés, o nono na temporada, os Bucks continuam na vice-liderança na mesma tabela, com a terceira melhor campanha do campeonato até agora. O time de Milwaukee soma 24 triunfos.

Em Nova York, os Knicks derrubaram o Minnesota Timberwolves, líder da Conferência Oeste, por 112 a 106. Os anfitriões foram comandados por Julius Randle e seus 39 pontos, enquanto os Timberwolves contaram com os destaques de Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns, responsáveis por 35 e 29 pontos, respectivamente.

Os Knicks estão em sétimo no Leste, com 18 vitórias e 15 derrotas, enquanto o time de Minnesota manteve a ponta, com a segunda melhor campanha da temporada: 24 triunfos e oito revezes.

Em outra boa partida da rodada, o Detroit Pistons voltou a tropeçar, diante do Houston Rockets por 136 a 113, fora de casa. A nova decepção veio apenas dois dias após os Pistons encerrarem uma série negativa de 28 derrotas consecutivas, recorde na história da NBA. O time de Detroit continua com a pior campanha, com apenas três vitórias e incríveis 30 derrotas.

Em Los Angeles, os Clippers venceram o Miami Heat por 121 a 104 em noite de Kawhi Leonard. Ele voltou ao time após ser desfalque por quatro partidas, em razão de uma contusão no quadril. E, com seus 24 pontos, superou a marca de 13 mil pontos em sua carreira na NBA.

Com três vitórias seguidas, os Clippers já sonham alto na Conferência Oeste. Estão em quarto lugar, com 20 vitórias e 12 derrotas. Já o Heat é o quinto do Leste, com retrospecto de 19/14.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

New York Knicks 112 x 106 Minnesota Timberwolves

Toronto Raptors 124 x 121 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 136 x 113 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 113 x 122 Indiana Pacers

Denver Nuggets 111 x 93 Charlotte Hornets

Utah Jazz 127 x 90 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 109 x 88 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 121 x 104 Miami Heat

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Boston Celtics

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Charlotte Hornets

Golden State Warriors x Orlando Magic