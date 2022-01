Favoritas Muguruza e Kontaveit dão adeus no Aberto da Austrália logo na 2ª rodada

A zebra deu as caras em dose dupla na abertura da segunda rodada do torneio feminino do Aberto da Austrália. Nesta noite de quarta-feira no Brasil, manhã de quinta-feira em Melbourne, Garbiñe Muguruza e Anett Kontaveit, entre as principais candidatas ao título, foram eliminadas com extrema facilidade.

Vice-campeã em 2020 e terceira cabeça de chave, a espanhola esteve em dia irreconhecível na Road Lover Arena e acabou caindo diante da francesa Alizé Cornet (61ª do ranking da WTA), com duplo 6/3. A espanhola cometeu 33 erros não-forçados na partida e não conseguiu nenhum break point na partida.

Assim como a espanhola, Anett Kontaveit também não teve motivos para sorrir em Melbourne. Pelo terceiro ano seguido a tenista da Estônia se despede do Aberto da Austrália com derrota na segunda rodada.

A diferença é que desta vez ela chegou em ascensão, como cabeça de chave 6 e com enorme expectativa de ir longe. Porém, ela não foi páreo para a jovem dinamarquesa Clara Tauson, que quebrou o seu serviço em cinco oportunidades e necessitou de somente 79 minutos para ganhar por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2.

O início do dia em Melbourne não foi só de lamentação para as favoritas. A polonesa Iga Swiatek, cabeça de chave 7, comprovou sua força com vitória implacável sobre a sueca Rebecca Peterson, com duplo 6/2.

Também entre as cabeças de chave, a americana Danielle Collins (27ª) superou a croata Ana Konjuh por 6/4 e 6/3, enquanto a checa Marketa Vondrousova (31ª) avançou com 6/2 e 7/5 sobre a russa Ludmilla Samsonova.