Fausto Vera é liberado para jogar e reforça Corinthians contra o Coritiba

O volante Fausto Vera está recuperado de dores no tendão de Aquiles e está à disposição do técnico Mano Menezes para o último compromisso do Corinthians no Brasileirão, em duelo com o Coritiba, marcado para as 21h30 desta quarta-feira, no Couto Pereira. Como de costume, o clube não divulgou a lista de relacionados para a partida, mas confirmou o retorno do argentino em nota oficial.

Fausto está sem jogar há quase um mês, já que a última vez que esteve em campo foi no dia 9 de novembro, no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. Ele chegou ao clube em julho de 2022, contratado junto ao Argentinos Juniors como grande aposta da gestão de Duílio Monteiro Alves, que entregará o cargo ao presidente eleito Augusto Melo em janeiro. Causou boa impressão nos primeiros meses, mas não teve o rendimento esperado ao longo de 2023.

Havia a expectativa de que Rojas, desfalque nos últimos dois jogos por causa de dores no músculo posterior da coxa esquerda, também fosse liberado para jogar, já que participou de treinamentos na semana, mas ele não viaja para Curitiba. O goleiro Cássio, o volante Maycon e os meio-campistas Giuliano e Renato Augusto também não foram relacionados para a partida derradeira da temporada.

No treino desta terça-feira, o último antes do duelo com o time paranaense, os atletas iniciaram o dia com uma ativação física na academia antes de irem ao campo para o aquecimento. Depois disso, o técnico Mano Menezes organizou um trabalho tático de enfrentamento para fazer os últimos ajustes na equipe. Gabriel Moscardo e Lucas Veríssimo, suspensos, são desfalques, e Yuri Alberto volta de suspensão.

Mesmo derrotado pelos colorados no sábado, o Corinthians se livrou matematicamente do rebaixamento e garantiu vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Em 13º lugar, com 47 pontos, pode subir no máximo para 12º lugar ou cair para 14º na última rodada.