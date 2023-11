Fausto Vera e Gabriel Silva são problemas para Mano Menezes no Corinthians por lesão

O Corinthians iniciou os trabalhos mais fortes visando o confronto direto com o Bahia, nesta segunda-feira, com problemas para Mano Menezes. O volante Fausto Vera e o atacante Gustavo Silva não trabalharam no campo por causa de lesão e dificilmente jogarão na sexta-feira, na Neo Química Arena.

Assim como Romero, Vera também foi uma das apostas de Mano em seu retorno. O treinador deu oportunidades ao volante argentino confiante em resgatar seu bom futebol. Ocorre que o jogador, além de dores no tendão de Aquiles da perna esquerda, ainda passa por problemas particulares – nem enfrentou o Grêmio em Porto Alegre.

Mano surpreendeu com três zagueiros no Sul, mas como perdeu Bruno Méndez e Caetano, suspensos, deve voltar ao 4-4-2. A dúvida é se mantém Maycon recuado como primeiro volante, com Giuliano e Renato Augusto se alternando na marcação e na armação. Desta maneira, poderia lançar três atacantes, com o retorno de Yuri Alberto ao lado de Wesley e Romero.

Opção para a beirada de campo e também entrando no decorrer de todos os jogos, Gustavo Silva, o Mosquito, está com um desconforto no músculo da panturrilha direita e dificilmente se recuperará para enfrentar os baianos. Como era opção, abre espaços para Matias Rojas e para os garotos da base.

“Data Fifa ajuda para ajustar alguns parâmetros desde que saiba o que tem de ser feito e a gente conseguiu. Nesta tivemos objetivo de dar um ajuste fino a alguns jogadores que não vinham sido relacionado para aumentar o nível de performance e tratamos quem tinha alto risco de lesão grave”, disse o fisioterapeuta Bruno Mazziotti.

“O Fausto sentiu dor na região da panturrilha e fizemos exames de imagem mais profundo. Não apresentou lesão, mas ainda sinaliza dor. Vamos nos guiarmos para devolver 100% sem dor”, enfatizou. “Recuperamos o Cássio, que sentiu entorse na parte medial do joelho, fizemos academia por alguns dias, apresentou grande melhora e está liberado para todas as atividades em condição satisfatória.”

Renato Augusto trabalhou forte nesta segunda-feira, mostrando que o desgaste muscular faz parte do passado. O camisa 8 atuou como falso 9 diante dos gaúchos e sofreu demais com o campo encharcado. Mesmo assim se destacou em partida de superação da equipe, que atuou com um homem a menos desde os 10 minutos do primeiro tempo e ainda assim, venceu por 1 a 0, ficando perto da manutenção na elite. Ganhar do Bahia é o suficiente para findar o risco de queda.