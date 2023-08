Fausto Vera desmente que passa por depressão no Corinthians: ‘Estou 100% saudável e feliz aqui’

Fausto Vera não defendeu o Corinthians no domingo, contra o Coritiba, por causa de uma forte gripe, segundo o clube. O argentino esteve acompanhado da namorada na Neo Química para ver o jogo. Rendendo abaixo do esperado nos últimos jogos, o volante fez questão de esclarecer nesta terça-feira que nada tem a ver como uma possível depressão.

O volante já voltou a treinar no CT Joaquim Grava e disputa uma vaga de titular contra o São Paulo, nesta quarta-feira, a volta das semifinais da Copa do Brasil, no Morumbi, com o jovem Gabriel Moscardo. A definição sairá somente momentos antes de a bola rolar.

“Olá, bom dia! Só para esclarecer que estou 100% saudável e muito feliz aqui. Não acredite em tudo o que você L~e. Eles são falsos, todas as páginas ruins”, afirmou em seu Instagram o volante, garantindo que não está passando Poor nenhum tipo de problema.

Desde uma sondagem do futebol italiano, possivelmente da Lazio, que Fausto Vera vem em queda livre no Corinthians. Chegou a perder a posição para Moscardo antes de o jovem passar por cirurgia de apendicite, e ainda viu seu nome envolvido em possíveis “problemas particulares” que estariam deixando-o desconcentrado, o que ele garante jamais ter existido.

“Esclareço porque recebo mensagens perguntando de pessoas que conheço. Saudações a todos e vai, Corinthians”, fechou seu post, confiando em voltar a dar alegria à torcida corintiana e pronto para voltar a brigar pela vaga. Assim como Fausto Vera, Maycon também passou por momento de instabilidade no campo e deu a volta por cima. O argentino espera fazer o mesmo.