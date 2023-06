Fausto desfalca Corinthians de novo; Murilo e Bruno Méndez voltam contra o Athletico-PR

O Corinthians não perde do Athletico-PR faz oito jogos. Nesta sequência, somou cinco vitórias, sendo três em Curitiba, onde as equipes se enfrentam neste sábado, na abertura da 12ª rodada, às 16 horas, na Ligga Arena, novo nome da Arena da Baixada. Para o duelo, Vanderlei Luxemburgo terá retornos importantes na defesa e mais uma vez a ausência de Fausto Vera no meio.

Diferentemente de outros treinadores, Luxemburgo não é de fazer mistério em escalações, tampouco esconde seus relacionados. Após o treino desta sexta-feira, o técnico relacionou 24 jogadores para a partida. Murilo e Bruno Méndez estão entre os escolhidos e devem atuar como titulares, enquanto Fagner cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Fora no clássico com o Santos, na quarta-feira, o volante argentino Fausto Vera mais uma vez será ausência, por causa de um trauma no tornozelo direito ocorrido durante os treinos da Data Fifa. Ele trabalha forte para retornar diante do Liverpool, do Uruguai, na despedida da Libertadores.

Apesar de não ter chances de avançar na principal competição do continente, basta um empate ao Corinthians na Neo Química Arena, quarta-feira, para a equipe avançar aos playoffs da Copa Sul-Americana – faria dois jogos contra um dos segundos colocados por vaga nas oitavas de final.

Renato Augusto permanece em tratamento do edema na panturrilha esquerda e ganhou a companhia de Cristian Barletta, que já vinha fora dos planos de Luxemburgo e agora se afasta para tratar um desconforto no joelho direito. Cantillo, mais uma vez não é relacionado por opção técnica.

Luxemburgo deve mandar a campo contra o Athletico-PR a seguinte escalação: Cássio; Bruno Méndez, Murilo (Caetano), Gil e Matheus Bidu; Roni, Maycon, Guilherme Biro e Ruan Oliveira; Yuri Alberto e Róger Guedes.