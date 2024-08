Esporte Fase de oitavas do surfe feminino é novamente adiada por causa do meu tempo no Taiti

O Comitê Olímpico Internacional (COI) adiou mais uma vez a disputa das oitavas de final do surfe feminino na Olimpíada de Paris-2024. A decisão ocorre após mais um dia de mau tempo em Teahupoo, no Taiti, onde ocorrem as provas. O Brasil tem três surfistas na disputa por medalha: Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel. Mais cedo, a competição masculina também foi suspensa. Uma nova avaliação para a disputa nesta quinta-feira será divulgada às 17h45 do horário local (0h45, horário de Brasília).

“Esperávamos que o vento na segunda-feira viesse mais tarde, mas veio, então tivemos que parar no final da terceira rodada masculina. Então ainda temos a terceira rodada feminina, e as quartas, semifinais e final”, comentou Fernando Aguirre, presidente da Associação Internacional de Surfe (ISA, sigla em inglês).

“O que olhamos são os dados. Temos os melhores meteorologistas do mundo falando conosco, e sabemos quando a janela termina (em 4 de agosto), então precisamos administrar dependendo do tamanho das ondas.”

Durante a última bateria da fase masculina, na segunda-feira, disputada por Ethan Ewing e Connor OLeary, já era perceptível a falta de condição ideal para dar seguimento às baterias que estavam por vir. Com a saída deles, o dia de competições foi cancelado.

A etapa feminina reserva um confronto brasileiro nas oitavas, já que Luana e Tainá se enfrentam nas oitavas. Já Tati Weston-Webb vai ter uma dura missão: encarar Caitlin Simmers, líder do circuito, na sexta bateria. As duas já mediram forças no primeiro round dos Jogos e a americana levou a melhor, mandando a brasileira para a repescagem.