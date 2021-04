Fase de grupos da Libertadores começa dia 20 de abril; serão 72 jogos em 38 dias

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira a tabela da fase de grupos da Copa Libertadores. Com seis brasileiros confirmados e outros dois buscando vaga no mata-mata, a etapa vai durar apenas 38 dias, com 72 jogos disputados entre 20 de abril e 27 de maio.

Dois times brasileiros devem abrir a etapa. O Internacional, já garantido, faz seu primeiro jogo no dia 20, às 19h15, na Bolívia, diante do Always Ready. Caso confirme a vaga, que está bem encaminhada, o Santos também entra em campo no mesmo dia e horário, mas atuando em casa. Recebe o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na Vila Belmiro.

Ainda no dia 20 de abril, mas a partir das 21h30, será a vez de Flamengo e São Paulo entrarem em campo. Os cariocas visitam o Vélez Sarsfield, da Argentina, enquanto os paulistas tentem apagar o vexame da edição passada, quando caiu na etapa de grupos, também longe do Morumbi. O time de Hernán Crespo vai ao Peru encarar o Sporting Cristal.

Atual campeão, o Palmeiras iniciará a caminhada pelo terceiro troféu no dia seguinte, às 21 horas, em visita ao Universitário, do Peru. Neste dia, haverá Deportivo La Guaira-VEN x Atlético-MG, às 19 horas, e Grêmio, caso os gaúchos se classifiquem, em Porto Alegre contra o Defensa y Justicia, da Argentina, atual campeão da Copa Sul-Americana.

O último brasileiro a entrar em campo é o Fluminense. Joga apenas no dia 22, quinta-feira, contra o River Plate, da Argentina, às 19 horas, no Maracanã.

Confira a tabela dos jogos dos brasileiros:

GRUPO A

PALMEIRAS

21/4 – Universitario-PER x Palmeiras (21h)

27/4 – Palmeiras x Grêmio ou Independiente del Valle-EQU (21h30)

04/5 – Defensa y Justicia-ARG x Palmeiras (21h30)

11/5 – Grêmio ou Independiente del Valle-EQU x Palmeiras (21h30)

18/5 – Palmeiras x Defensa y Justicia-ARG (19h15)

27/5 – Palmeiras x Universitario-PER (19h)

GRÊMIO (caso se classifique)

21/4 – Grêmio x Defensa y Justicia-ARG (21h)

27/4 – Palmeiras x Grêmio (21h30)

05/5 – Grêmio x Universitario-PER (19h)

11/5 – Grêmio x Palmeiras (21h30)

18/5 – Universitario-PER x Grêmio (21h30)

27/5 – Defensa y Justicia-ARG x Grêmio (19h)

GRUPO B

INTERNACIONAL

20/4 – Always Ready-BOL x Inter (19h15)

27/4 – Inter x Deportivo Táchira-VEN (19h15)

05/5 – Inter x Olimpia-PAR (21h)

11/5 – Deportivo Táchira-VEN x Inter (19h15)

20/5 – Olimpia-PAR x Inter (20h)

26/5 – Inter x Always Ready-BOL (19h)

GRUPO C

20/4 – Santos x Barcelona-EQU (19h15)

27/5 – Boca Juniors-ARG x Santos (21h30)

04/5 – Santos x The Strongest-BOL (19h15)

11/5 – Santos x Boca Juniors-ARG (19h15)

18/5 – The Strongest-BOL x Santos (19h15)

26/5 – Barcelona-EQU x Santos (21h)

GRUPO D

FLUMINENSE

22/4 – Fluminense x River Plate-ARG (19h)

28/4 – Santa Fe-COL x Fluminense (21h)

06/5 – Bolívar-BOL ou Junior Barranquilla-COL x Fluminense (19h)

12/5 – Fluminense x Santa Fe-COL (21h)

18/5 – Fluminense x Bolívar-BOL ou Junior Barranquilla-COL (21h30)

25/5 – River Plate-ARG x Fluminense (19h15)

GRUPO E

SÃO PAULO

20/4 – Sporting Cristal-PER x São Paulo (21h30)

29/4 – São Paulo x Rentistas-URU (21h)

05/5 – Racing-ARG x São Paulo (19h)

12/5 – Rentistas-URU x São Paulo (19h)

18/5 – São Paulo x Racing-ARG (21h30)

25/5 – São Paulo x Sporting Cristal-PER (21h30)

GRUPO G

FLAMENGO

20/4 – Vélez Sarsfield-ARG x Flamengo (21h30)

27/4 – Flamengo x Unión La Calera-CHI (19h15)

04/5 – LDU-EQU x Flamengo (21h30)

11/5 – Unión La Calera-CHI x Flamengo (21h30)

19/5 – Flamengo x LDU-EQU (21h)

27/5 – Flamengo x Vélez Sarsfield-ARG (21h)

GRUPO H

ATLÉTICO-MG

21/4 – Deportivo La Guaira-VEN x Atlético-MG (19h)

27/4 – Atlético-MG x América de Cali-COL (21h30)

04/5 – Atlético-MG x Cerro Porteño-PAR (19h15)

15/5 – América de Cali-COL x Atlético-MG (21h)

19/5 – Cerro Porteño-PAR x Atlético-MG (21h)

25/5 – Atlético-MG x Deportivo La Guaira-VEN (21h30)