Fariñez segura Colômbia e garante primeiro ponto para Venezuela na Copa América

Com pelo menos seis belas defesas, o goleiro Fariñez garantiu para a Venezuela o empate, sem gols, diante da Colômbia, nesta quinta-feira, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa América. Com o resultado, os colombianos alcançaram os quatro pontos, enquanto os venezuelanos somaram o primeiro na competição.

A primeira etapa começou equilibrado com as equipes procurando imprimir um ritmo forte, com boas trocas de passes, mas, com o passar do tempo, a Colômbia, mais técnica, conseguiu dominar a partida. O problema é que em pelo menos três oportunidades o goleiro Fariñez impediu que os colombianos abrissem o placar.

O primeiro lance foi aos 23 minutos, quando a defesa venezuelana saiu jogando errado, Muriel roubou a bola, tocou para Cardona, que bateu rasteiro no canto direito, mas Fariñez mandou para escanteio.

Aos 31, foi a vez de Zapata parar na boa defesa de Fariñez, após jogada iniciada por Cardona. Muriel, no rebote do goleiro, errou o alvo.

Mais quatro minutos e Zapata, em jogada individual, acerta uma bela finalização, mas Fariñez fez mais uma bela defesa e se tornou o destaque da partida em Goiânia no primeiro tempo.

Os primeiros 45 minutos tiveram um momento inusitado, quando o zagueiro Mina, no momento do escanteio no campo de ataque, passou a segurar seus companheiros em uma forma de mostrar para a arbitragem que não estava cometendo falta.

O domínio colombiano foi maior ainda na etapa final. A disputa praticamente se resumiu no campo de defesa da Venezuela. Aos sete minutos, o lance mais bonito do jogo. Cuadrado levantou a bola na área e Uribe acertou um lindo voleio, mas a defesa de Fariñez foi ainda mais espetacular.

As oportunidades de sucederam para a Colômbia, mas não foram aproveitadas, levando o técnico Reinaldo Rueda ao desespero à beira do gramado.

Aos 44, Fariñez impediu mais uma vez o gol de Uribe e Borja, aos 47, que teve um ol muito bem anulado, tentou até de bicicleta, mas o goleiro venezuelano esteve imbatível.

FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 0 X 0 VENEZUELA

COLÔMBIA – Ospina; Muñoz, Mina, Davinson Sánchez e Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado e Cardona; Muriel e Zapata. Técnico: Reinaldo Rueda.

VENEZUELA – Fariñez; Alex González, La Mantia, Adrián Martínez, Del Pino Mago e Cumaná; Moreno, Manzano, José Martínez e Cásseres; Aristeguieta. Técnico: José Peseiro.

ÁRBITRO – Eber Aquino (PAR).

CARTÕES AMARELOS – Uribe, Cuadrado, Campaz, José Martínez, Herrera, Cumaná e La Mantia.

LOCAL – Goiânia.