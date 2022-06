Esporte Fagner deve reforçar Corinthians no primeiro duelo com Santos pela Copa do Brasil

Fagner jogou apenas nove minutos contra o Goiás, após desfalcar o Corinthians por 11 jogos. Mas o lateral-direito deverá estar na escalação titular do técnico Vítor Pereira para o duelo com o Santos desta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após ser ovacionado pelos 35 mil corintianos que estiveram presentes em Itaquera no domingo, o defensor demonstrou desenvoltura durante o tempo em que esteve em campo e deverá reforçar a equipe, retomando sua posição na lateral, em lugar de Rafael Ramos.

O fato de o Corinthians não ter vencido um clássico na temporada não incomoda o experiente jogador. “Isso é coisa que fica como tabu, a gente tem que entrar em campo independentemente de ser o Santos ou o Goiás e fazer o melhor para vencer. Não vencemos clássicos no ano, mas isso não representa tudo que estamos fazendo. Estamos numa crescente, fazendo um grande trabalho. É pensar nos 180 minutos, não só em um jogo, ter cabeça fria para fazer grandes jogos e conseguir nossos objetivos”, disse Fagner.

Gil, substituído por Robson diante do Goiás, por causa de uma lesão, passou por exames e o resultado deverá ser revelado nesta terça-feira. A escalação do zagueiro diante do Santos não está assegurada.

Nesta segunda-feira à tarde, no CT Joaquim Grava, os jogadores do Corinthians que atuaram por mais de 45 minutos contra o Goiás permaneceram na parte interna do centro de treinamento. Os demais participaram de uma atividade de posse de bola em campo reduzido, orientada por Vítor Pereira. Passes, cruzamentos e finalizações também foram aperfeiçoados.

Pelo Brasileirão, na qual o Corinthians está na segunda colocação, o adversário de domingo, mais uma vez na Neo Química, será o Santos, em duelo válido pela 14ª rodada.