Esporte Fagner continua em tratamento e sua escalação é dúvida para o duelo com o Grêmio

O técnico Sylvinho ainda não sabe se poderá utilizar o lateral-direito Fagner na partida de sábado, às 21 horas, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dores na panturrilha direita, o defensor não participou do treino desta terça-feira e será reavaliado durante a semana.

Já o meia Gustavo Mantuan poderá ser a novidade entre os relacionados do treinador corintiano. O atleta voltou aos treinamentos após cumprir quarentena por causa da covid-19 e poderá ficar no banco de reservas no duelo do fim de semana.

Os atletas que atuaram na vitória de domingo sobre o Athetico-PR, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro fizeram atividades de recuperação física, assim como na segunda-feira. O restante do grupo participou de trabalhos específicos.

O meia Renato Augusto, que tem tido boas atuações, ainda busca um aprimoramento físico e, por causa disso, deve continuar como opção no banco de reservas, com possibilidades de entrar no decorrer da partida.

Uma provável escalação para o duelo com o Grêmio: Cássio; Fagner (Du Queiroz), João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson; Jô.

Sem outra competição até o fim do ano, o Corinthians ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. Em 17 partidas, o time soma seis vitórias, seis empates e cinco derrotas. Marcou 16 gols e sofreu 15.