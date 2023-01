Fábio Santos renova e deve disputar última temporada da carreira

Fábio Santos afirmou no fim da temporada passada que não defenderia outra equipe e, caso não renovasse o contrato com o Corinthians, se aposentadoria dos gramados. Nesta quarta-feira, o clube oficializou um novo vínculo com o lateral-esquerdo até dezembro. Aos 37 anos, deve disputar seu último ano na vitoriosa carreira e sonha em fechar com novas conquistas.

“Todo mundo sabe que eu me sinto em casa aqui dentro do clube. Sou muito grato por tudo o que vivi estes anos e estou com fome de viver coisas novas, de poder ganhar novamente com esta camisa”, afirmou Fábio Santos.

Desde o tricampeonato do Paulistão, em 2019, que o Corinthians não ergue mais taças. O jejum vem incomodando o elenco e Fábio Santos espera ajudar o técnico Fernando Lázaro a conduzir a equipe novamente ao todo do pódio.

“Estou muito feliz com essa renovação e tomara que possa ser um ano iluminado para todos nós. A expectativa é a melhor possível”, afirmou. “A gente quer conquistar um título, faz tempo que não conquistamos e uma equipe como o Corinthians não pode ficar tanto tempo sem ganhar”, disse. “Ano passado batemos na trave (perdeu a final da Copa do Brasil nos pênaltis para o Flamengo) e agora temos de dar continuidade no trabalho, abraçar esse trabalho do Fernando. A gente quer ajudar muito ele a ganhar e tem tudo para ser um ano maravilhoso. Temos trabalhando e se dedicado bastante para que isso aconteça.”

Fábio Santos conquistou seis títulos com a camisa corintiana entre 2011 e 2015, em sua primeira passagem. Foram dois brasileiros (2011 e 2015), um Paulistão (2012), a Recopa (2013) e suas duas principais taças, a Libertadores e o Mundial de Clubes, ambos em 2012. Após defender o Atlético-MG, ele retornou em 2020 para um adeus em sua “casa.”

“Quero desfrutar o máximo possível dessa temporada e lá no em dezembro a gente vê o que acontece. Quero curtir bastante esses 20, 21 anos de carreira que construí para, quem sabe, se for o último, fechar com chave de ouro”, afirmou o lateral-esquerdo. Fábio Santos já defendeu o Corinthians em 319 jogos e anotou 27 gols.